Con una gorra de Boca, Franco Colapinto llegó al paddock y sorprendió a todo Melbourne
El piloto argentino llegó al circuito de Albert Park con una gorra del Xeneize y tomando mate, una imagen que rápidamente se viralizó entre los fanáticos.
La llegada de Franco Colapinto al circuito de Melbourne no pasó desapercibida. A horas del inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1, el piloto argentino apareció en el paddock con una escena muy representativa de su identidad: mate en mano y una gorra de Boca. El detalle llamó la atención de los fanáticos presentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde muchos celebraron el gesto del joven corredor hacia el club del que es hincha.
El pilarense de 22 años afronta un momento importante en su carrera. Luego de completar su primera pretemporada con Alpine, el argentino se prepara para disputar el Gran Premio de Australia, carrera que abrirá el calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial. En ese contexto, su llegada al trazado australiano mostró la mezcla de relajación y entusiasmo con la que encara el desafío.
No es la primera vez que Colapinto demuestra públicamente su pasión por el club de la Ribera. En distintas carreras del calendario anterior ya se lo había visto con símbolos del Xeneize y en más de una oportunidad dejó en claro su fanatismo. Uno de los momentos más recordados ocurrió durante el Gran Premio de México de 2025, cuando firmó una camiseta azul y amarilla a un niño que se acercó al paddock.
En ese instante, el piloto no dudó en cantar “Vamos, Boca, vamos”, lo que generó aplausos y risas entre quienes presenciaban la escena. A lo largo de su recorrido por el campeonato, el argentino también fue visto con indumentaria del club en otras ciudades del calendario, como Bakú, en Azerbaiyán, y San Pablo, en Brasil. Estos gestos fortalecieron la conexión con los fanáticos argentinos, que siguen cada paso de su carrera en la Máxima.
Este fin de semana arranca lo bueno: el pálpito de Franco Colapinto
En lo deportivo, Colapinto afronta una temporada que podría resultar clave para su consolidación en la categoría. Tras los ensayos de pretemporada, el piloto se mostró entusiasmado con la posibilidad de comenzar el año compitiendo desde la primera carrera. “Estoy deseando salir a la pista. Esta es mi tercera campaña, pero la primera en la que compito en el primer GP del año. Me ha sido útil para comprender estos nuevos coches”, expresó en la previa del inicio del campeonato.
El argentino también se refirió a los cambios reglamentarios que enfrenta la F1 en esta temporada, un factor que podría modificar el rendimiento de varios equipos. En ese sentido, explicó cuál es el objetivo de Alpine para este nuevo ciclo: “Nuestro objetivo es ser competitivos este año”.
El equipo francés viene de un 2025 complicado, ya que no logró sumar puntos y terminó en el último lugar del Campeonato de Constructores. Por eso, el comienzo de este nuevo campeonato representa una oportunidad para revertir esa situación y dar un salto en el rendimiento.
Desde la escudería, el francés Pierre Gasly, piloto principal del equipo, también se refirió a la incertidumbre que genera el inicio del campeonato. “Hicimos unos test bastante productivos, pero nadie va a llegar preparado a Melbourne. Habrá incógnitas con la gestión de la energía, cómo van a reaccionar los motores y los procedimientos de salida. No hemos rodado con lluvia, así que si cae un diluvio en Australia, va a sorprender a más de uno”.
Arranca la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia
Debido a la diferencia horaria, la actividad comenzará el jueves 5 de marzo a las 22:30 de Argentina con la primera práctica libre. La FP2 se desarrollará en la madrugada del viernes a las 2.00, mientras que la tercera sesión será el viernes por la noche (22:30). La clasificación arrancará el sábado 7 a las 02:00 y la carrera principal, pactada a 58 vueltas, se largará el domingo 8 a la 1.00 de la madrugada.
Jueves 5 de marzo
- Práctica Libre 1: 22.30
Viernes 6 de marzo
- Práctica Libre 2: 02.00
- Práctica Libre 3: 22.30
Sábado 7 de marzo
- Clasificación: 02.00
Domingo 8 de marzo
- Carrera principal a 58 vueltas: 01.00
