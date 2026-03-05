Con una gorra de Boca, Franco Colapinto llegó al paddock y sorprendió a todo Melbourne

El argentino también se refirió a los cambios reglamentarios que enfrenta la F1 en esta temporada, un factor que podría modificar el rendimiento de varios equipos. En ese sentido, explicó cuál es el objetivo de Alpine para este nuevo ciclo: “Nuestro objetivo es ser competitivos este año”.

colapinto gasly

El equipo francés viene de un 2025 complicado, ya que no logró sumar puntos y terminó en el último lugar del Campeonato de Constructores. Por eso, el comienzo de este nuevo campeonato representa una oportunidad para revertir esa situación y dar un salto en el rendimiento.

Desde la escudería, el francés Pierre Gasly, piloto principal del equipo, también se refirió a la incertidumbre que genera el inicio del campeonato. “Hicimos unos test bastante productivos, pero nadie va a llegar preparado a Melbourne. Habrá incógnitas con la gestión de la energía, cómo van a reaccionar los motores y los procedimientos de salida. No hemos rodado con lluvia, así que si cae un diluvio en Australia, va a sorprender a más de uno”.

Arranca la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia

Debido a la diferencia horaria, la actividad comenzará el jueves 5 de marzo a las 22:30 de Argentina con la primera práctica libre. La FP2 se desarrollará en la madrugada del viernes a las 2.00, mientras que la tercera sesión será el viernes por la noche (22:30). La clasificación arrancará el sábado 7 a las 02:00 y la carrera principal, pactada a 58 vueltas, se largará el domingo 8 a la 1.00 de la madrugada.

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22.30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 02.00

Práctica Libre 3: 22.30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 02.00

Domingo 8 de marzo

Carrera principal a 58 vueltas: 01.00