Con la goleada de Boca, así quedaron las tablas del Torneo Apertura 2026: ¿y la Anual?

Sin embargo, la goleada frente al Granate cambió el panorama. Con este resultado, el equipo sumó tres unidades vitales que le permitieron alcanzar los 12 puntos y escalar hasta la sexta posición en la tabla, ubicándose dentro de la zona de playoffs. Para el local, en cambio, el resultado tuvo un efecto negativo. El conjunto dirigido por el cuerpo técnico del Granate no logró sostener su lugar en la clasificación y cayó hasta el décimo puesto de la tabla, quedando momentáneamente fuera de los lugares que permiten avanzar a la siguiente instancia del torneo.