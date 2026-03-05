Con la goleada de Boca, así quedaron las tablas del Torneo Apertura 2026: ¿y la Anual?
Con este triunfo, el Xeneize logró escalar posiciones en la tabla, alcanzó los 12 puntos y se ubicó entre los equipos que hoy clasifican a la fase final.
La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 sufrió una modificación importante luego de la contundente victoria de Boca sobre Lanús. En el encuentro pendiente que ambos equipos tenían desde la séptima fecha, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda se impuso por 3-0 en la Fortaleza y dio un salto clave en sus aspiraciones dentro del campeonato.
El duelo, que se disputó en el sur del conurbano bonaerense, permitió poner al día el calendario del fútbol argentino en una jornada que tuvo un único compromiso oficial. Con una actuación sólida, el Xeneize logró quedarse con tres puntos fundamentales que impactaron directamente en la Zona A del certamen. Antes de este partido, el equipo del Sifón se encontraba lejos de los puestos de clasificación a la fase final.
Sin embargo, la goleada frente al Granate cambió el panorama. Con este resultado, el equipo sumó tres unidades vitales que le permitieron alcanzar los 12 puntos y escalar hasta la sexta posición en la tabla, ubicándose dentro de la zona de playoffs. Para el local, en cambio, el resultado tuvo un efecto negativo. El conjunto dirigido por el cuerpo técnico del Granate no logró sostener su lugar en la clasificación y cayó hasta el décimo puesto de la tabla, quedando momentáneamente fuera de los lugares que permiten avanzar a la siguiente instancia del torneo.
Este fin de semana para el fútbol argentino: cuándo se vuelve a jugar
En cuanto al calendario, el torneo tendrá una pausa inesperada en los próximos días. La actividad del fútbol argentino se verá interrumpida por un paro programado para el fin de semana, lo que obligó a suspender la novena jornada del campeonato. Como consecuencia, los equipos deberán esperar algunos días más para volver a competir oficialmente.
De acuerdo con la programación prevista, la pelota volverá a rodar el martes 10 de marzo, cuando se dispute la décima fecha del Torneo Apertura. Ese reinicio marcará el regreso de la competencia tras la breve interrupción y pondrá nuevamente en marcha la lucha por los puestos de clasificación.
Así están las Zonas A y B del Torneo Apertura 2026
Así está la Tabla Anual 2026
Así están los Promedios 2026
