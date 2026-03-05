La aparición de Tomás Aranda en Boca: el joven talento del Predio que ilusiona a los hinchas

La historia de Tomás Aranda en Boca

Su historia dentro del club también explica por qué muchos dentro de Boca lo consideran una de las mayores promesas de las divisiones inferiores. Mauricio Serna, exintegrante del Consejo de Fútbol, llegó a definirlo como "el mejor jugador de las inferiores", una frase que refleja la expectativa que genera su talento. Aranda comenzó su camino en Ituzaingó antes de sumarse a Boca, donde rápidamente empezó a destacarse.

En 2023 fue el capitán de la Séptima División que se consagró campeona bajo la conducción de Antonio "Chipi" Barijho. Al año siguiente fue promovido a la Reserva y en septiembre firmó su primer contrato profesional con el club. Aunque durante su primer año en esa categoría tuvo poca participación, el tiempo le sirvió para adaptarse a un ritmo de juego más exigente y enfrentar rivales de mayor experiencia.

El verdadero salto llegó en 2025. Con la camiseta número diez, se convirtió en una de las figuras de la Reserva que logró el bicampeonato. En esa temporada disputó 40 partidos, marcó cuatro goles y dio siete asistencias, estadísticas que reflejan su influencia en el juego del equipo.

tomas aranda 1

A pesar de su estatura de 1,64 metros y su contextura física delgada, aprendió a utilizar esas características a su favor. Su agilidad, rapidez y capacidad técnica le permiten escapar de las marcas en espacios reducidos y generar situaciones de peligro. Con contrato vigente hasta diciembre de 2029, el club de la Ribera se aseguró su continuidad ante el interés de otros clubes que buscaban llevárselo a préstamo. Incluso estuvo cerca de pasar a Colón en algún momento, pero la decisión fue mantenerlo dentro del plantel.

Aunque la idea del cuerpo técnico es llevarlo de manera progresiva para que no se saltee etapas en su desarrollo, la falta de creatividad que mostró el equipo en algunos partidos podría acelerar su consolidación en el primer equipo. Mientras tanto, los hinchas siguen pidiendo oportunidades para los juveniles y el chico de Ciudadela parece decidido a aprovechar cada minuto que tenga para demostrar que puede ser una pieza clave en el futuro.