La aparición de Tomás Aranda en Boca: el joven talento del Predio que ilusiona a los hinchas
El mediocampista ofensivo de 18 años tuvo su primera titularidad en el equipo y fue una de las figuras en la goleada frente a Lanús.
Boca atraviesa una etapa de búsqueda futbolística bajo la conducción de Claudio Úbeda y, en medio de ese proceso, un juvenil comenzó a destacarse con fuerza propia. Se trata de Tomás Aranda, el volante ofensivo de apenas 18 años que tuvo su primera titularidad en el equipo en la contundente victoria por 3-0 frente a Lanús en la Fortaleza por el Torneo Apertura 2026.
Su actuación no pasó desapercibida: completó los 90 minutos, mostró personalidad para manejar la pelota y fue una de las piezas más interesantes del equipo. El joven ya había dejado buenas sensaciones en su ingreso frente a Gimnasia de Mendoza, partido en el que aportó frescura y creatividad en un momento complicado para el equipo.
Ante el Granate, en cambio, dio un paso más al consolidarse desde el arranque y sostener un rendimiento destacado durante todo el encuentro. Tras el partido, expresó su emoción por el momento que atraviesa: "Uno siempre sueña cuando va arrancando desde chico. Gracias a Dios, se me va dando. A seguir para adelante".
Además, el futbolista contó que desde el cuerpo técnico le piden que mantenga la esencia que lo llevó a llegar a Primera. En ese sentido, remarcó que su intención es continuar creciendo con trabajo y humildad. Durante la entrevista también mencionó a los futbolistas que marcaron su camino y que toma como referencia dentro del fútbol. "Admiro mucho a Román (Riquelme), a Neymar, a (Lionel) Messi, a (Leandro) Paredes... Son mis referentes", afirmó.
Los números de su actuación reflejan el buen nivel que mostró en el campo. Según el sitio especializado Sofascore, Aranda tuvo un 84 por ciento de efectividad en los pases, falló apenas dos toques de pelota, completó tres de cuatro intentos de regate y ganó ocho de los doce duelos que disputó en el suelo. Estos datos respaldan lo que se vio durante el partido: un futbolista con capacidad para asociarse, encarar y generar juego en el último tercio del campo.
La historia de Tomás Aranda en Boca
Su historia dentro del club también explica por qué muchos dentro de Boca lo consideran una de las mayores promesas de las divisiones inferiores. Mauricio Serna, exintegrante del Consejo de Fútbol, llegó a definirlo como "el mejor jugador de las inferiores", una frase que refleja la expectativa que genera su talento. Aranda comenzó su camino en Ituzaingó antes de sumarse a Boca, donde rápidamente empezó a destacarse.
En 2023 fue el capitán de la Séptima División que se consagró campeona bajo la conducción de Antonio "Chipi" Barijho. Al año siguiente fue promovido a la Reserva y en septiembre firmó su primer contrato profesional con el club. Aunque durante su primer año en esa categoría tuvo poca participación, el tiempo le sirvió para adaptarse a un ritmo de juego más exigente y enfrentar rivales de mayor experiencia.
El verdadero salto llegó en 2025. Con la camiseta número diez, se convirtió en una de las figuras de la Reserva que logró el bicampeonato. En esa temporada disputó 40 partidos, marcó cuatro goles y dio siete asistencias, estadísticas que reflejan su influencia en el juego del equipo.
A pesar de su estatura de 1,64 metros y su contextura física delgada, aprendió a utilizar esas características a su favor. Su agilidad, rapidez y capacidad técnica le permiten escapar de las marcas en espacios reducidos y generar situaciones de peligro. Con contrato vigente hasta diciembre de 2029, el club de la Ribera se aseguró su continuidad ante el interés de otros clubes que buscaban llevárselo a préstamo. Incluso estuvo cerca de pasar a Colón en algún momento, pero la decisión fue mantenerlo dentro del plantel.
Aunque la idea del cuerpo técnico es llevarlo de manera progresiva para que no se saltee etapas en su desarrollo, la falta de creatividad que mostró el equipo en algunos partidos podría acelerar su consolidación en el primer equipo. Mientras tanto, los hinchas siguen pidiendo oportunidades para los juveniles y el chico de Ciudadela parece decidido a aprovechar cada minuto que tenga para demostrar que puede ser una pieza clave en el futuro.
