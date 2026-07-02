Atento Real Madrid: el representante de Enzo Fernández confirmó que evalúan una salida del Chelsea

Además de hablar sobre el mercado de pases, el exenganche destacó el presente futbolístico de Enzo con la camiseta argentina. Consideró que el volante está realizando una muy buena actuación en el Mundial y resaltó la evolución que tuvo dentro del campo durante los últimos años: "Está bien, muy positivo, está haciendo un Mundial muy bueno. Los dos primeros partidos acompañó para que el equipo gane bien".

Luego, profundizó sobre su crecimiento táctico: "Ha cambiado muchísimo su posición en estos últimos años. Aquí en la Selección empieza en la base pero al final es el único mediocampista que llega a la línea de ataque y está cerca de Messi. Se adapta muy bien a cualquier tipo de posición."

Por último, Pastore también se refirió a otros temas vinculados con el fútbol internacional. Como exfigura de Paris Saint-Germain, elogió el presente del conjunto francés después de sus éxitos recientes en Europa y destacó el trabajo de Luis Enrique al frente del equipo: "Tiene un plantel para seguir dominando, son jóvenes, tienen mucha ambición. Luis Enrique es un entrenador que tiene una ambición muy grande y el club le ha puesto todo a su disposición. Ha hecho cosas increíbles y creo que va a seguir por ese camino".

En cuanto al Mundial, también proyectó cuáles podrían ser los rivales más exigentes para la Selección Argentina en caso de avanzar hasta las últimas instancias del torneo: "Francia y España son los rivales más difíciles que nos pueden llegar a tocar en una final. Así que esperemos poder llegar, que eso es lo más importante". Mientras tanto, el futuro de Enzo continúa abierto y todo indica que será uno de los nombres que animará el mercado una vez finalizada la Copa del Mundo.