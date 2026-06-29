Nico Paz confirmó que seguirá en Como y Real Madrid tendrá una opción de recompra
Nico Paz anunció que continuará en Como durante la temporada 2026/27. Real Madrid oficializó el acuerdo y mantendrá una opción unilateral de recompra para 2027.
Nico Paz definió su futuro en pleno Mundial 2026 y confirmó que continuará una temporada más en Como. El mediocampista de la Selección Argentina explicó que la decisión responde a su crecimiento deportivo, mientras que Real Madrid conservará una opción de recompra para 2027.
"Tras muchas semanas meditando, he decidido que la mejor opción para mi carrera en estos momentos es seguir en el Como otro año más", escribió. Además, destacó el papel que tuvo el conjunto italiano en su desarrollo: "Me dio la oportunidad de crecer y convertirme en el jugador que soy hoy en día".
El futbolista agregó: "Creo personalmente que esta es la mejor decisión tanto para mí como para el Real Madrid, ya que es un año muy importante en esta etapa de mi carrera y una oportunidad única para seguir creciendo como futbolista y prepararme de la mejor manera para el futuro".
Nico Paz fue una de las grandes revelaciones de la Serie A durante la última temporada. Con actuaciones destacadas, se consolidó como una de las figuras de Como y fue una pieza importante en la histórica clasificación del club a la próxima edición de la UEFA Champions League.
Formado en las divisiones inferiores de Real Madrid, el mediocampista llegó al conjunto italiano en 2024, en una operación en la que el club español conservó el 50% de sus derechos económicos y una cláusula de recompra. Según informó Marca, el nuevo acuerdo entre ambas instituciones se cerró por €60.000.000, mientras que Real Madrid podrá ejercer una opción unilateral de recompra cercana a los €80.000.000 para recuperar al futbolista a partir de la temporada 2027/28.
El comunicado del Real Madrid sobre la situación de Nico Paz
Poco después del anuncio del jugador, Real Madrid oficializó el acuerdo mediante un comunicado: "El Real Madrid C. F., el Como 1907 y Nico Paz han alcanzado un acuerdo para que el jugador permanezca la próxima temporada 2026-2027 en el club italiano", informó la institución española.
Además, precisó que "dicho acuerdo, que se ha llevado a cabo a petición del propio jugador, contempla asimismo que el Real Madrid mantiene una opción unilateral de recompra de los derechos federativos de Nico Paz para la temporada 2027-2028".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario