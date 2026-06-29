Nico Paz confirmó que seguirá en Como y Real Madrid tendrá una opción de recompra

Formado en las divisiones inferiores de Real Madrid, el mediocampista llegó al conjunto italiano en 2024, en una operación en la que el club español conservó el 50% de sus derechos económicos y una cláusula de recompra. Según informó Marca, el nuevo acuerdo entre ambas instituciones se cerró por €60.000.000, mientras que Real Madrid podrá ejercer una opción unilateral de recompra cercana a los €80.000.000 para recuperar al futbolista a partir de la temporada 2027/28.

El comunicado del Real Madrid sobre la situación de Nico Paz

Poco después del anuncio del jugador, Real Madrid oficializó el acuerdo mediante un comunicado: "El Real Madrid C. F., el Como 1907 y Nico Paz han alcanzado un acuerdo para que el jugador permanezca la próxima temporada 2026-2027 en el club italiano", informó la institución española.

Además, precisó que "dicho acuerdo, que se ha llevado a cabo a petición del propio jugador, contempla asimismo que el Real Madrid mantiene una opción unilateral de recompra de los derechos federativos de Nico Paz para la temporada 2027-2028".