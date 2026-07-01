Por qué le dicen Mobutu a Kylian Mbappé

El polémico apodo que le pusieron a @KMbappe sus compañerospic.twitter.com/pILB2GqM0r — minutouno (@minutounocom) July 1, 2026

Su nombre también está asociado a uno de los episodios más oscuros del siglo XX: el asesinato de Patrice Lumumba. Lumumba fue el primer ministro del Congo tras su independencia de Bélgica en 1960 y un gran símbolo de la liberación africana. Fue depuesto y ejecutado en 1961 por facciones rivales lideradas por Mobutu, con la complicidad de potencias occidentales. Como un fuerte dato de color durante este Mundial, en varias canchas se pudo ver a hinchas subidos a un cajón personificando a Lumumba a modo de homenaje y protesta.