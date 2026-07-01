Por qué le dicen Mobutu a Kylian Mbappé
Durante el Mundial 2026, Kylian Mbappé es tendencia por el insólito apodo de Mobutu. Conocé la historia del dictador y el origen de los memes.
Mientras la selección francesa avanza en el Mundial 2026, Kylian Mbappé captó la atención por cuestiones extrafutbolísticas. El delantero del Real Madrid es protagonista de una fuerte tendencia viral tras recibir un llamativo apodo en el vestuario, lo que desató una ola de stickers caracterizado como un líder autoritario.
El origen del apodo "Mobutu" para Kylian Mbappé
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La particular situación se hizo pública lejos de los estadios. En un video publicado por la Federación Francesa de Fútbol, los jugadores compartían un momento distendido durante un vuelo cuando Ousmane Dembélé sorprendió al llamar "Mobutu" a su compañero.
La broma no fue para nada casual, ya que desde hace meses el atacante arrastra un apodo nacido en internet: el meme "Mbappé Dictator". Esta tendencia ironiza sobre el supuesto peso determinante que tendría el delantero en las decisiones deportivas y dirigenciales, tanto en la selección francesa como en el Real Madrid y en su antiguo club, el Paris Saint-Germain.
Quién fue Mobutu Sese Seko y su vínculo con Lumumba
El apodo hace referencia directa a Mobutu Sese Seko, el militar y político que gobernó la República de Zaire (actual República Democrática del Congo) entre 1965 y 1997. Llegó al poder mediante un golpe de Estado y su régimen autoritario estuvo fuertemente marcado por el culto a la personalidad, la persecución política y numerosos casos de corrupción que lo convirtieron en un ícono de la cleptocracia moderna.
Su nombre también está asociado a uno de los episodios más oscuros del siglo XX: el asesinato de Patrice Lumumba. Lumumba fue el primer ministro del Congo tras su independencia de Bélgica en 1960 y un gran símbolo de la liberación africana. Fue depuesto y ejecutado en 1961 por facciones rivales lideradas por Mobutu, con la complicidad de potencias occidentales. Como un fuerte dato de color durante este Mundial, en varias canchas se pudo ver a hinchas subidos a un cajón personificando a Lumumba a modo de homenaje y protesta.
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