Nico Paz continuará su carrera en el Como tras un acuerdo con el Real Madrid

Mientras los italianos conservan a una de sus principales figuras, la entidad española mantiene diferentes mecanismos de control sobre el futuro del futbolista, tanto desde el aspecto deportivo como en una eventual negociación económica. La voluntad de Paz también fue determinante para alcanzar este desenlace. El mediocampista considera que encontró en el proyecto encabezado por Fàbregas el ambiente ideal para continuar creciendo como profesional.

Cesc Fabregas Nico Paz Cesc Fábregas y Nico Paz.

La confianza recibida por el cuerpo técnico, la continuidad como titular y el protagonismo que asumió dentro del equipo fueron aspectos decisivos para expresar su deseo de permanecer en Italia. Su gran rendimiento despertó el interés de varias instituciones importantes del continente, pero tanto el jugador como el Madrid coincidieron en que una temporada más en el Como representaba el camino más conveniente para potenciar su desarrollo.

Esta resolución refleja una política que la Casa Blanca viene implementando con frecuencia durante los últimos años. El club suele apostar por jóvenes de enorme proyección, facilitarles minutos en otras instituciones competitivas y reservar diferentes herramientas contractuales para recuperar a esos futbolistas cuando considera que están preparados para dar el salto definitivo.