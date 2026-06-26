Nico Paz continuará su carrera en el Como tras un acuerdo con el Real Madrid
Aunque el Merengue ejecutó la cláusula de recompra que tenía sobre el mediocampista, todas las partes alcanzaron un entendimiento para que continúe una temporada más
Cuando todo indicaba que Nico Paz regresaría al Real Madrid después de una destacada temporada en el Como, el escenario cambió por completo. Si bien el club español hizo uso de la cláusula de recompra de nueve millones de euros que figuraba en el contrato del futbolista argentino, las negociaciones mantenidas entre ambas instituciones y la postura del propio jugador derivaron en un nuevo acuerdo que le permitirá seguir compitiendo en la Serie A.
De esta manera, el mediocampista continuará bajo las órdenes de Cesc Fàbregas, mientras el conjunto merengue conserva una posición privilegiada respecto a una futura incorporación definitiva. La decisión no respondió a un aspecto económico, sino a una planificación deportiva cuidadosamente analizada por el Merengue. En la institución española consideran que el crecimiento del volante todavía necesita continuidad y una importante cantidad de minutos en la máxima competencia.
Con una plantilla repleta de figuras y una fuerte competencia por cada puesto, regresar inmediatamente al Santiago Bernabéu podía representar un freno para su evolución. Por ese motivo, los dirigentes entendieron que la mejor alternativa era permitir que siguiera desarrollándose en un contexto donde ya logró consolidarse como titular y uno de los futbolistas más destacados del equipo italiano.
Como celebra: Nico Paz no volverá al Real Madrid ahora
Desde el Como también hicieron un importante esfuerzo para mantener al argentino. El club, que quedó muy conforme con el rendimiento del mediocampista durante la última temporada, buscó diferentes alternativas para convencer al Real Madrid de modificar el rumbo inicial de la operación. La buena relación institucional entre ambas entidades facilitó el diálogo y permitió encontrar una fórmula beneficiosa para todos.
Mientras los italianos conservan a una de sus principales figuras, la entidad española mantiene diferentes mecanismos de control sobre el futuro del futbolista, tanto desde el aspecto deportivo como en una eventual negociación económica. La voluntad de Paz también fue determinante para alcanzar este desenlace. El mediocampista considera que encontró en el proyecto encabezado por Fàbregas el ambiente ideal para continuar creciendo como profesional.
La confianza recibida por el cuerpo técnico, la continuidad como titular y el protagonismo que asumió dentro del equipo fueron aspectos decisivos para expresar su deseo de permanecer en Italia. Su gran rendimiento despertó el interés de varias instituciones importantes del continente, pero tanto el jugador como el Madrid coincidieron en que una temporada más en el Como representaba el camino más conveniente para potenciar su desarrollo.
Esta resolución refleja una política que la Casa Blanca viene implementando con frecuencia durante los últimos años. El club suele apostar por jóvenes de enorme proyección, facilitarles minutos en otras instituciones competitivas y reservar diferentes herramientas contractuales para recuperar a esos futbolistas cuando considera que están preparados para dar el salto definitivo.
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