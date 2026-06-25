La postura que Como quiere sostener ante Real Madrid para retener a Nico Paz

En su paso por Como, el mediocampista logró consolidarse como una de las grandes apariciones argentinas en Europa. Desde su llegada al club italiano en agosto de 2024, acumuló 75 partidos oficiales, con 19 goles y 17 asistencias en 5.986 minutos en cancha.

Con esos números, no solo se ganó un lugar importante en el fútbol italiano, sino que también se metió en la consideración de Lionel Scaloni. Ahora, mientras sueña con tener protagonismo en el Mundial, su futuro inmediato empieza a jugarse también fuera de la cancha.