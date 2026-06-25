La postura que Como quiere sostener ante Real Madrid para retener a Nico Paz
El club italiano se reúne con Real Madrid para intentar retener a Nico Paz un año más y frenar la recompra del argentino en pleno Mundial 2026.
Mientras Nicolás Paz transita el Mundial 2026 con la Selección Argentina, su futuro a nivel de clubes empieza a definirse en Europa. Como y Real Madrid se reunirán este jueves en la capital española para discutir la posible recompra del mediocampista, aunque en Italia intentarán sostener una postura firme para retenerlo una temporada más.
Carlalberto Ludi, director deportivo de Como, ya llegó a Madrid con una misión clara: convencer a la dirigencia merengue de postergar por un año la ejecución de la cláusula de recompra que tiene sobre Nico Paz. En el club italiano entienden que la reunión será compleja, sobre todo porque en Real Madrid existe una fuerte intención de recuperar al futbolista argentino por 9 millones de euros, una cifra muy inferior al valor de mercado que hoy se le atribuye y que ya rondaría los 60 millones de euros.
La estrategia de Como pasa por plantear que el mediocampista permanezca una temporada más en Italia para seguir sumando continuidad y rodaje en la elite. La clasificación del equipo a la próxima Champions League aparece como uno de los argumentos principales para sostener ese pedido. Además, en la institución italiana consideran que el propio futbolista vería con buenos ojos seguir un año más en Como, ya que la idea de Real Madrid sería recomprarlo para luego negociar una eventual venta, algo que podría alterar su continuidad.
El presente de Nico Paz en pleno Mundial 2026
Mientras su futuro se discute en los escritorios, Nico Paz continúa enfocado en la Selección Argentina. El juvenil forma parte del plantel que disputa el Mundial 2026 y espera sumar minutos nuevamente este sábado ante Jordania, por la última fecha del Grupo J.
En su paso por Como, el mediocampista logró consolidarse como una de las grandes apariciones argentinas en Europa. Desde su llegada al club italiano en agosto de 2024, acumuló 75 partidos oficiales, con 19 goles y 17 asistencias en 5.986 minutos en cancha.
Con esos números, no solo se ganó un lugar importante en el fútbol italiano, sino que también se metió en la consideración de Lionel Scaloni. Ahora, mientras sueña con tener protagonismo en el Mundial, su futuro inmediato empieza a jugarse también fuera de la cancha.
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