Atento River: Santiago Ascasibar puso en duda su continuidad luego del título de Estudiantes

Si bien esta alternativa podría resultar atractiva para Estudiantes, en el Pincha pretenden seguir contando con su capitán. En caso de una salida, y teniendo en cuenta que solo le queda un año más de contrato y que a los 28 años atraviesa una etapa clave de su carrera, la prioridad sería una vuelta al fútbol europeo.

El optimismo inicial se fue moderando en Núñez, donde saben que la negociación no será sencilla. Sacar al capitán y figura de uno de los mejores equipos del fútbol argentino implicaría una fuerte erogación económica, tanto por el pase como por el contrato del jugador, algo que no estaba previsto en este mercado de pases.