Atento River: Santiago Ascasibar puso en duda su continuidad luego del título de Estudiantes
Tras salir campeón con el Pincha, el volante no confirmó su continuidad pese a tener contrato y el Millonario avanza con llamados para sumarlo en el mercado de pases.
Luego de consagrarse campeón del Torneo Clausura, Santiago Ascacíbar dejó abierta la puerta a una posible salida de Estudiantes pese a tener contrato vigente. El capitán del equipo de Eduardo Domínguez evitó confirmar su continuidad y, en ese escenario, River sigue de cerca la situación e intensifica su interés por el mediocampista.
En pleno festejo del Torneo Clausura, después de completar los 120 minutos de una final dramática ante Racing, el experimentado futbolista puso en duda su continuidad en el equipo platense para 2026 y dejó en vilo al pueblo pincharrata. El Ruso, capitán y figura del equipo, fue cauto al hablar de su futuro en medio de la celebración y evitó dar certezas sobre su permanencia en el club, pese a tener contrato vigente hasta diciembre de 2026.
"Todavía estoy acá, me queda una final más y después voy a pensar el futuro. La cabeza está acá hasta que termine el año, después voy a hacer una evaluación", sostuvo Ascacíbar en diálogo con ESPN, al tiempo que destacó al equipo como campeón por tener "esa mística que se necesita para este tipo de partidos". Las palabras del mediocampista generaron un lógico impacto en La Plata, ya que su continuidad es una prioridad para Estudiantes. Mientras tanto, River mantiene conversaciones y observa con atención cada gesto del capitán albirrojo.
Durante las declaraciones, el gran héroe de la noche, Fernando Muslera, irrumpió en la escena para intentar convencer al 5 del Pincha de que continúe en el club: "El Ruso no se va, no se va... ¿A dónde va a ir? No hay chances, además con Copa Libertadores. Es la bandera del equipo".
Santiago Ascasibar puso en duda su continuidad luego del título de Estudiantes y River se ilusiona
Luego de algunos contactos formales, River decidió apostar más fuerte por Ascacíbar. La modalidad de contratación impulsada por Stefano di Carlo contempla préstamos con opción u obligación de compra, aunque en este caso el club estaría dispuesto a adquirir un porcentaje de los derechos económicos del jugador.
Si bien esta alternativa podría resultar atractiva para Estudiantes, en el Pincha pretenden seguir contando con su capitán. En caso de una salida, y teniendo en cuenta que solo le queda un año más de contrato y que a los 28 años atraviesa una etapa clave de su carrera, la prioridad sería una vuelta al fútbol europeo.
El optimismo inicial se fue moderando en Núñez, donde saben que la negociación no será sencilla. Sacar al capitán y figura de uno de los mejores equipos del fútbol argentino implicaría una fuerte erogación económica, tanto por el pase como por el contrato del jugador, algo que no estaba previsto en este mercado de pases.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario