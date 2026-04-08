Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo, por la Copa Sudamericana: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El equipo de Gustavo Álvarez visita Asunción con la intención de arrancar con una victoria en una fase de grupos que promete ser competitiva.
San Lorenzo pondrá primera en la Copa Sudamericana 2026 con una visita a Paraguay que presenta varios condimentos particulares. Este miércoles desde las 19, enfrentará a Deportivo Recoleta en el estadio Defensores del Chaco, por la primera fecha del Grupo D. El encuentro podrá verse en vivo por televisión y plataformas digitales, en lo que será el inicio del camino internacional para ambos equipos.
El conjunto de Boedo llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 1-0 frente a Estudiantes en el Torneo Apertura, resultado que le permitió afianzarse y recuperar confianza. El gol de Manuel Insaurralde fue determinante en ese encuentro y marcó una señal positiva para el equipo dirigido por Gustavo Álvarez, que busca consolidar una identidad de juego.
Para este debut, el entrenador evalúa realizar algunas modificaciones respecto al equipo que viene de ganar en el ámbito local. Además, el club continúa en la búsqueda de un defensor que pueda suplir la baja de Gastón Hernández, aunque en las últimas horas se cayó la posibilidad de incorporar a Agustín García Basso, lo que obliga a reorganizar la defensa con las opciones disponibles.
Del otro lado estará Deportivo Recoleta, un equipo que atraviesa un momento histórico. Fundado en 1931, pasó gran parte de su trayectoria en categorías de ascenso y recién en 2024 logró llegar a la Primera División paraguaya. Su crecimiento fue sostenido, y en 2025 no solo logró mantenerse en la máxima categoría, sino que también consiguió clasificar a esta edición de la Sudamericana.
El conjunto paraguayo llega con confianza tras su última victoria por 4-2 ante Sportivo San Lorenzo y se ubica en la mitad de la tabla en su campeonato. Además, protagonizó un hecho curioso cuando su propio presidente, Luis Vidal, debutó como futbolista profesional con 51 años, convirtiéndose en el jugador más longevo en disputar un partido en la Primera División de su país.
En este contexto, el “Ciclón” buscará imponer su experiencia internacional frente a un rival que vive un momento único. El objetivo será comenzar con un triunfo que le permita encaminar su participación en el grupo, donde también aparece Santos como uno de los principales competidores. Así, inicia su camino en la Sudamericana con la ilusión de avanzar lejos en el torneo y consolidar su crecimiento en el plano internacional.
Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo: probables formaciones
- Deportivo Recoleta: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Jorge González.
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña o Guzman Corujo, Lautaro Montenegro; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios; Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.
Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Ueno Defensores del Chaco.
- Árbitro: Cristian Garay (CHI).
- VAR: Miguel Araos (CHI).
- TV: ESPN y Disney+ Premium.
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