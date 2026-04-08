Deportivo Riestra vs. Palestino, por la Copa Sudamericana: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

En este contexto, ambos conjuntos llegan con la necesidad de recomponer su imagen y encontrar respuestas. Para el local, el partido representa una oportunidad de empezar de nuevo, con un cambio de conducción y la ilusión de dar un golpe en el plano internacional. Para la visita, será clave cortar la mala racha y recuperar confianza en un escenario exigente. Más allá de las dificultades, el objetivo será comenzar con el pie derecho y encaminar una fase de grupos que puede definir gran parte de la temporada.