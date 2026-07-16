Atlético Madrid tendrá la mayor presencia en la final del Mundial 2026: uno a uno, todos sus jugadores
El club español aportará diez futbolistas entre Argentina y España y liderará la representación en el partido decisivo del Mundial 2026.
Atlético Madrid será el club con más jugadores en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El equipo dirigido por Diego Simeone aportará diez futbolistas al encuentro decisivo, superando a otros gigantes europeos y alcanzando un registro histórico en las Copas del Mundo.
En la Selección Argentina, el conjunto madrileño tendrá a Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Julián Álvarez. Inicialmente, el club también incluyó a Nicolás González en una publicación oficial, aunque el futbolista regresó a Juventus el pasado 30 de junio tras finalizar su cesión.
Por el lado de España, los representantes rojiblancos serán Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena y Alejandro Grimaldo, quien fue incorporado por el Atlético durante la disputa del Mundial.
El Barcelona será el segundo club con mayor cantidad de futbolistas en la final, con ocho jugadores, todos ellos integrantes del seleccionado español. Los futbolistas del conjunto catalán son Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri y Ferran Torres, quienes buscarán conquistar el título mundial con España.
La gran presencia de jugadores del Atlético de Madrid y del Barcelona refleja el protagonismo de LaLiga española en las dos selecciones que disputarán el encuentro más importante del fútbol mundial.
Un registro histórico en las finales de los Mundiales
Con diez futbolistas presentes en la final, el Atlético de Madrid igualará un registro histórico de clubes con una enorme representación en el partido decisivo de una Copa del Mundo. Hasta el momento, la marca había sido alcanzada por la Juventus, que aportó nueve jugadores en la final del Mundial de Italia 1934 frente a Checoslovaquia, y por Peñarol, que también contó con nueve representantes en la histórica final del Mundial de 1950, conocida como el "Maracanazo".
El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone volverá a tener un rol protagónico, esta vez a nivel mundial, con futbolistas repartidos entre las dos selecciones que buscarán levantar el trofeo más importante del fútbol.
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