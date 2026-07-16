Atlético Madrid tendrá la mayor presencia en la final del Mundial 2026: uno a uno, todos sus jugadores

Un registro histórico en las finales de los Mundiales

Con diez futbolistas presentes en la final, el Atlético de Madrid igualará un registro histórico de clubes con una enorme representación en el partido decisivo de una Copa del Mundo. Hasta el momento, la marca había sido alcanzada por la Juventus, que aportó nueve jugadores en la final del Mundial de Italia 1934 frente a Checoslovaquia, y por Peñarol, que también contó con nueve representantes en la histórica final del Mundial de 1950, conocida como el "Maracanazo".

El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone volverá a tener un rol protagónico, esta vez a nivel mundial, con futbolistas repartidos entre las dos selecciones que buscarán levantar el trofeo más importante del fútbol.