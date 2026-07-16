Un viaje inolvidable: el tren que quedó inmerso en los festejos por la victoria de Argentina

A diferencia de los servicios eléctricos que circulan diariamente por el área metropolitana, este convoy es el único tren diésel que atraviesa Ramos Mejía, por lo que su paso durante una noche de semejante magnitud generó una postal poco habitual.

Uno de los detalles que también llamó la atención fue la reacción del motorman, quien decidió acompañar la celebración haciendo sonar repetidamente la bocina del tren al cruzar por los sectores donde se concentraban los simpatizantes. Desde las calles, los hinchas respondían levantando banderas argentinas, saludando a los pasajeros y festejando al paso de la formación, que por algunos segundos pareció integrarse naturalmente a la caravana.

Las imágenes transmiten el ambiente festivo que se vivió tras una de las victorias más importantes del ciclo encabezado por Lionel Scaloni. El triunfo ante Inglaterra no solo significó el acceso a una nueva final mundialista, sino que también reavivó una rivalidad histórica cargada de simbolismo para los argentinos, motivo por el cual las celebraciones adquirieron una dimensión todavía mayor.