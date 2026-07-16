Un viaje inolvidable: el tren que quedó inmerso en los festejos por la victoria de Argentina
Una formación diésel de la línea Sarmiento partió desde Once apenas terminó el triunfo de la Selección frente a Inglaterra y atravesó una multitud de hinchas que copó las calles de Ramos Mejía.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 provocó celebraciones multitudinarias en distintos puntos del país. Como ocurrió en otras grandes jornadas del fútbol argentino, miles de personas salieron espontáneamente a las calles para compartir la alegría por la remontada frente a Inglaterra. Entre tantas imágenes que dejó la noche, una grabación realizada desde un tren del ferrocarril Sarmiento terminó convirtiéndose en uno de los registros más representativos del clima que se vivió tras el histórico triunfo.
El video fue publicado por el usuario Nico Marconetto en sus redes sociales y muestra el instante en el que una formación diésel que une Once con Bragado atraviesa la zona de Ramos Mejía mientras una multitud vestida de celeste y blanco celebra en las calles. Desde las ventanillas del tren puede observarse cómo la circulación vehicular prácticamente desapareció, reemplazada por miles de hinchas que copaban avenidas y esquinas entre banderas, bombos, camisetas y cánticos.
La coincidencia de los tiempos hizo todavía más especial la escena. El servicio ferroviario había partido desde la estación Once apenas unos minutos después del pitazo final que confirmó la victoria argentina por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales. Mientras la formación iniciaba su recorrido habitual hacia el interior bonaerense, las calles comenzaban a transformarse en un enorme escenario de festejos.
El tren que protagonizó la secuencia corresponde al servicio diésel que conecta la Ciudad de Buenos Aires con Bragado, uno de los recorridos de larga distancia que continúan operando sobre la traza del Sarmiento. La formación parte los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 desde Once, realiza escalas en distintas localidades -entre ellas Luján, Mercedes y Chivilcoy- y completa el trayecto poco después de la una de la madrugada, tras un viaje de aproximadamente seis horas y media.
A diferencia de los servicios eléctricos que circulan diariamente por el área metropolitana, este convoy es el único tren diésel que atraviesa Ramos Mejía, por lo que su paso durante una noche de semejante magnitud generó una postal poco habitual.
Uno de los detalles que también llamó la atención fue la reacción del motorman, quien decidió acompañar la celebración haciendo sonar repetidamente la bocina del tren al cruzar por los sectores donde se concentraban los simpatizantes. Desde las calles, los hinchas respondían levantando banderas argentinas, saludando a los pasajeros y festejando al paso de la formación, que por algunos segundos pareció integrarse naturalmente a la caravana.
Las imágenes transmiten el ambiente festivo que se vivió tras una de las victorias más importantes del ciclo encabezado por Lionel Scaloni. El triunfo ante Inglaterra no solo significó el acceso a una nueva final mundialista, sino que también reavivó una rivalidad histórica cargada de simbolismo para los argentinos, motivo por el cual las celebraciones adquirieron una dimensión todavía mayor.
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