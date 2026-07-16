Alarma en España por Lamine Yamal a cuatro días de la final del Mundial 2026 ante Argentina: qué le pasó

LAMINE YAMAL NO SE ENTRENA EN ESPAÑA Y ESTÁ AHORA CON UN VENDAJE. pic.twitter.com/04MzR9AAaU — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 16, 2026

Otro de los jugadores que no se entrenó junto al resto del grupo fue Pedro Porro, autor del segundo gol en la semifinal frente al conjunto francés. El lateral derecho, que le ganó el puesto a Marcos Llorente durante la competencia, también realizó tareas específicas con el objetivo de llegar en las mejores condiciones físicas al partido decisivo ante la Selección argentina. Desde el cuerpo técnico español son optimistas respecto a la evolución de ambos futbolistas, aunque continúan monitoreando sus estados físicos a medida que se acerca la gran final.