Alarma en España por Lamine Yamal a cuatro días de la final del Mundial 2026 ante Argentina: qué le pasó
La figura del seleccionado español no se entrenó con el grupo y apareció con un vendaje en el muslo izquierdo a días del duelo decisivo ante la Albiceleste.
Lamine Yamal encendió las alarmas en la Selección de España a pocos días de la final del Mundial 2026 frente a Argentina. El joven delantero trabajó de manera diferenciada y lució un vendaje en el muslo izquierdo durante el entrenamiento del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.
En el segundo entrenamiento tras la victoria por 2-0 sobre Francia en las semifinales, las cámaras captaron al futbolista realizando trabajos al margen del plantel. La gran figura del seleccionado español apareció con un vendaje en la zona del muslo izquierdo y no participó de los ejercicios junto a sus compañeros, lo que generó preocupación en la previa de la final del próximo domingo.
Si bien disputó los 90 minutos ante los franceses, el futbolista de 19 años evidenció un importante desgaste físico sobre el final del encuentro, motivo por el cual el cuerpo técnico habría decidido dosificar las cargas y priorizar su recuperación.
Otro de los jugadores que no se entrenó junto al resto del grupo fue Pedro Porro, autor del segundo gol en la semifinal frente al conjunto francés. El lateral derecho, que le ganó el puesto a Marcos Llorente durante la competencia, también realizó tareas específicas con el objetivo de llegar en las mejores condiciones físicas al partido decisivo ante la Selección argentina. Desde el cuerpo técnico español son optimistas respecto a la evolución de ambos futbolistas, aunque continúan monitoreando sus estados físicos a medida que se acerca la gran final.
El antecedente físico de Lamine Yamal en el Mundial 2026
Cabe recordar que Lamine Yamal llegó al Mundial 2026 recuperándose de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, situación que lo llevó a comenzar desde el banco de suplentes en el debut de España frente a Cabo Verde. A partir del segundo encuentro, el atacante fue titular en los seis partidos restantes del seleccionado español ante Arabia Saudita, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica y Francia, siendo una de las principales figuras del equipo que conduce Luis de la Fuente.
La final entre Argentina y España se disputará este domingo 19 de julio, desde las 16.00, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde ambas selecciones buscarán levantar el trofeo más importante del fútbol mundial.
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