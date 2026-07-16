El gesto de un jugador inglés contra Lionel Messi que desató la polémica tras la semifinal del Mundial 2026

Miguel Almirón, el primer expulsado por la denominada "Ley Vinícius"

Durante el Mundial 2026, el paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer futbolista expulsado por la normativa que prohíbe taparse la boca al dirigirse a un rival. La acción ocurrió en el encuentro ante Turquía, cuando el árbitro salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros revisó la jugada en el VAR y decidió sancionar al futbolista paraguayo por su conducta.

El episodio marcó un precedente en la aplicación de la nueva reglamentación, que ahora volvió a quedar en el centro de la escena tras el gesto de Declan Rice hacia Lionel Messi en la semifinal entre Argentina e Inglaterra.