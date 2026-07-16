El gesto de un jugador inglés contra Lionel Messi que desató la polémica tras la semifinal del Mundial 2026
Declan Rice fue captado tapándose la boca mientras hablaba con Lionel Messi, en una acción que reavivó el debate por una nueva regla de la FIFA.
La victoria de la Selección Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó una imagen que se viralizó en las redes sociales. Declan Rice fue filmado mientras se tapaba la boca al dirigirse a Lionel Messi, un gesto que volvió a poner en discusión una reciente medida impulsada por la FIFA.
Aunque no trascendió qué le dijo el futbolista británico, el gesto rápidamente abrió el debate entre los hinchas, especialmente por las nuevas disposiciones reglamentarias que buscan evitar este tipo de conductas dentro del campo de juego.
Por su parte, el 10 optó por no protestar ni reclamar ante el árbitro, manteniendo la tranquilidad que lo caracteriza durante los partidos.
La nueva regla de la FIFA sobre los jugadores que se tapan la boca
La FIFA y la International Football Association Board (IFAB) impulsaron una nueva medida para combatir los insultos y los posibles mensajes ofensivos entre futbolistas. A partir de esta decisión, los árbitros pueden expulsar a los jugadores que se tapen la boca durante una confrontación con un rival, siempre que el reglamento de la competición contemple su aplicación.
La iniciativa tomó fuerza después de un episodio protagonizado por Vinicius Junior y Gianluca Prestianni en la Champions League, cuando no fue posible determinar qué había dicho el futbolista argentino al cubrirse la boca durante una discusión. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respaldó públicamente la medida y sostuvo: "Si se tapa la boca y dice algo que tiene una consecuencia racista, entonces tiene que ser expulsado".
Miguel Almirón, el primer expulsado por la denominada "Ley Vinícius"
Durante el Mundial 2026, el paraguayo Miguel Almirón se convirtió en el primer futbolista expulsado por la normativa que prohíbe taparse la boca al dirigirse a un rival. La acción ocurrió en el encuentro ante Turquía, cuando el árbitro salvadoreño Iván Arcides Barton Cisneros revisó la jugada en el VAR y decidió sancionar al futbolista paraguayo por su conducta.
El episodio marcó un precedente en la aplicación de la nueva reglamentación, que ahora volvió a quedar en el centro de la escena tras el gesto de Declan Rice hacia Lionel Messi en la semifinal entre Argentina e Inglaterra.
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