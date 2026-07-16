Charly García salió al balcón para celebrar el triunfo de Argentina en la esquina que lleva su nombre

Charly García estuvo presente en el triunfo 3-0 ante Venezuela, y luego bajó al vestuario para saludar a Messi y compartir un momento que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

"Cuando lo vi fue inexplicable lo que sentí en ese momento”, relató Messi en enero de este año, cuando todavía tenía conexión con Luzu TV.

El Capitán de la Selección argentina describió a Charly García como alguien con “una energía especial, una magia” que lo dejó “encandilado”, y definió el encuentro como “algo muy loco”.