Charly García salió al balcón para celebrar el triunfo de Argentina en la esquina que lleva su nombre
Más argentino que Charly García saliendo al balcón para festejar con la multitud la victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra por las semifinales.
La Selección argentina le ganó 2 a 1 a Inglaterra y ya es finalista en el Mundial 2026. Los festejos se extendieron desde la tarde del miércoles hasta bien entrada la noche y Charly García se sumó a la multitud con un saludo desde el balcón de su casa, en la esquina que lleva su nombre, Coronel Díaz y Santa Fe.
Rosario Ortega, hija del cantante Palito Ortega, se encargó de grabar y compartir un video desde el departamento de Charly que capturó la emoción del público al verlo aparecer, porque si hay dos cosas que van de la mano en la identidad del pueblo argentino son el fútbol y el rock.
En el fondo de la grabación se puede escuchar a la multitud con su "Vení, vení, cantá conmigo que un amigo vas a encontrar", y se lo ve a Charly García con la camiseta de la Selección argentina bien puesta y los brazos en alto para sumarse al festejo.
La esquina de Santa Fe y Coronel Díaz no fue el único punto de manifestaciones populares tras la victoria de la Scaloneta en Atlanta, pero en ningún otro punto de la Ciudad de Buenos Aires, o del país, se habrá dado la intersección más clara y contudente de dos íconos populares, como Charly García y la memoria de Diego Maradona, o la proeza todavía fresca de Lionel Messi y los suyos en la mente del público.
El día que Charly García "encandiló" a Lionel Messi
Hace unos meses Lionel Messi contó la anécdota de cuando conoció en persona a Charly García, luego de su último partido oficial como local con la Selección Argentina en el Estadio Más Monumental.
Charly García estuvo presente en el triunfo 3-0 ante Venezuela, y luego bajó al vestuario para saludar a Messi y compartir un momento que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
"Cuando lo vi fue inexplicable lo que sentí en ese momento”, relató Messi en enero de este año, cuando todavía tenía conexión con Luzu TV.
El Capitán de la Selección argentina describió a Charly García como alguien con “una energía especial, una magia” que lo dejó “encandilado”, y definió el encuentro como “algo muy loco”.
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