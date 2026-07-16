Dalma Maradona se quebró al recordar a Diego tras la clasificación de la Selección Argentina: "Sé lo que..."
La hija del Diez compartió un emotivo video luego del triunfo sobre Inglaterra y confesó que el logro deportivo la hizo pensar inevitablemente en su papá.
La clasificación de la Selección argentina a una nueva final del Mundial 2026 dejó imágenes de festejo en todo el país, pero también momentos cargados de emoción. Uno de ellos tuvo como protagonista a Dalma Maradona, quien publicó un sentido video en sus redes sociales en el que recordó a Diego Armando Maradona.
Visiblemente conmovida y con la voz entrecortada, la actriz compartió sus sensaciones apenas terminó el encuentro frente a Inglaterra y dejó en evidencia que la alegría por el presente futbolístico de la Albiceleste estuvo atravesada por la ausencia de su padre. "Te extraño a más no poder", expresó Dalma en uno de los pasajes más conmovedores de su mensaje, una frase que rápidamente se multiplicó en las redes sociales y generó miles de reacciones de los hinchas.
La hija del capitán campeón del mundo en México 1986 explicó que cada vez que la Selección alcanza una instancia tan importante resulta inevitable imaginar cómo habría vivido Diego un momento de semejante magnitud. "Sé lo que estarías sintiendo", sostuvo, al tiempo que confesó que el orgullo que le genera este plantel también le despierta una profunda nostalgia por no poder compartir esas emociones con él.
El orgullo por la Scaloneta y un recuerdo imborrable
A lo largo de su publicación, Dalma destacó el recorrido del seleccionado argentino y el compromiso que el grupo volvió a demostrar para instalarse, una vez más, entre los dos mejores equipos del torneo. En ese contexto, aseguró que no puede evitar relacionar cada gran alegría de la Albiceleste con la figura de Diego, cuya identificación con la camiseta argentina continúa siendo un símbolo inconmensurable para varias generaciones de hinchas.
El video adquirió una rápida viralidad en plataformas como Instagram, X y TikTok, donde miles de usuarios dejaron mensajes de apoyo y coincidieron en que las palabras de Dalma reflejaron un sentimiento compartido por muchos argentinos: la felicidad por el presente del equipo nacional y, al mismo tiempo, la melancolía de imaginar cómo habría celebrado Maradona una nueva clasificación a la final de una Copa del Mundo.
No es la primera vez que la hija del Diez utiliza sus redes sociales para homenajear a su padre durante una cita trascendental de la Selección. Desde su fallecimiento, cada conquista, cada clasificación y cada actuación memorable del conjunto nacional suele convertirse también en una evocación de quien cambió para siempre la historia del fútbol argentino.
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