Dalma Maradona se quebró al recordar a Diego tras la clasificación de la Selección Argentina: "Sé lo que..."

Visiblemente conmovida y con la voz entrecortada, la actriz compartió sus sensaciones apenas terminó el encuentro frente a Inglaterra y dejó en evidencia que la alegría por el presente futbolístico de la Albiceleste estuvo atravesada por la ausencia de su padre. "Te extraño a más no poder", expresó Dalma en uno de los pasajes más conmovedores de su mensaje, una frase que rápidamente se multiplicó en las redes sociales y generó miles de reacciones de los hinchas.