Atlético de Madrid vs. Barcelona, por la Champions League 2025/26: horario, formaciones y TV

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Con ese resultado a favor, el Colchonero sabe que tiene el escenario ideal para avanzar, aunque no se confía. En el plano local, el presente del conjunto madrileño es más irregular. Hace tiempo quedó fuera de la pelea por La Liga, donde se ubica en la cuarta posición con 57 puntos, muy lejos del líder. Sin embargo, tiene prácticamente asegurada su participación en la próxima edición de la Champions y además afrontará la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad en Sevilla, lo que le da un incentivo extra en la temporada.