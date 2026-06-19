Usó la 10 del Barcelona, fue señalado como el sucesor de Messi y acaba de sacar una canción
El delantero español se convirtió en el primer futbolista del Barcelona en desarrollar una carrera artística dentro de la industria musical mientras continúa en el fútbol profesional.
La trayectoria de Ansu Fati acaba de sumar un capítulo inesperado. Con apenas 23 años y todavía en plena actividad profesional, el delantero decidió explorar una faceta completamente diferente a la que lo llevó a la fama mundial. El futbolista anunció el lanzamiento de su primera canción, titulada Sea Como Sea, una producción que marca su desembarco oficial en la industria musical y lo convierte en un caso inédito dentro de la historia reciente del Barcelona.
La noticia generó un fuerte impacto tanto en el mundo del deporte como en el ámbito artístico. Acostumbrado a ser noticia por sus actuaciones dentro de los estadios, Ansu eligió ahora dar un paso hacia un terreno desconocido. El sencillo estará disponible en las principales plataformas digitales y representa el inicio formal de un proyecto personal que comenzó a tomar forma durante su experiencia en el fútbol francés.
El origen de esta aventura artística se remonta a su llegada al Mónaco en julio de 2025. Durante su etapa en el club del Principado, el delantero encontró en la música una vía alternativa para canalizar emociones y experiencias personales. Según trascendió, gran parte del proceso creativo nació en los frecuentes viajes que realizaba junto a Paul Pogba hacia la ciudad de Niza, donde ambos compartían tiempo en el estudio del productor Gambinoalaprod.
Ansu Fati, de ser el sucesor de Messi en Barcelona a lanzarse como cantante
La iniciativa no surgió de manera improvisada: Ansu venía desarrollando este interés desde hacía tiempo y encontró en su estadía en Francia el espacio ideal para profundizarlo. El propio jugador explicó cómo comenzó todo al señalar: "Me gusta expresar lo que vivo". Esa necesidad de transmitir experiencias personales terminó convirtiéndose en la base conceptual de un proyecto que ahora alcanza una dimensión pública.
El lanzamiento llega además en un momento particular de su carrera deportiva. Mientras la selección española disputa el Mundial 2026, Ansu atraviesa uno de los mejores períodos futbolísticos de los últimos años. Su paso por el Mónaco dejó cifras destacadas, con 11 goles en 25 partidos y un rendimiento que volvió a colocarlo entre los atacantes españoles más productivos del continente. Paralelamente, el club francés evalúa ejecutar la opción de compra para asegurar su continuidad.
La canción también parece reflejar parte de ese presente. El estribillo, "la voy a conseguir, sea como sea", puede interpretarse desde múltiples perspectivas, tanto personales como deportivas. El propio delantero se refirió al significado de este proyecto y al momento elegido para presentarlo. "Mucha gente cree que conoce mi historia porque vio mis goles. Lo que escucharán en esta música es la otra mitad. Que salga justo ahora, mientras se juega un Mundial, no es algo que haya calculado: es lo que vivo", expresó.
Con esta iniciativa, Ansu Fati se suma a una lista cada vez más amplia de deportistas que exploran caminos creativos fuera de su disciplina principal. Sin abandonar sus objetivos dentro del fútbol profesional, el atacante abre una nueva etapa en su vida y apuesta por mostrar una faceta diferente, una que busca conectar con el público desde un lugar mucho más personal que el de los goles y las celebraciones en los estadios.
Escuchá la canción que sacó Ansu Fati, "Sea como sea"
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