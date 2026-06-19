Usó la 10 del Barcelona, fue señalado como el sucesor de Messi y acaba de sacar una canción

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La canción también parece reflejar parte de ese presente. El estribillo, "la voy a conseguir, sea como sea", puede interpretarse desde múltiples perspectivas, tanto personales como deportivas. El propio delantero se refirió al significado de este proyecto y al momento elegido para presentarlo. "Mucha gente cree que conoce mi historia porque vio mis goles. Lo que escucharán en esta música es la otra mitad. Que salga justo ahora, mientras se juega un Mundial, no es algo que haya calculado: es lo que vivo", expresó.

Con esta iniciativa, Ansu Fati se suma a una lista cada vez más amplia de deportistas que exploran caminos creativos fuera de su disciplina principal. Sin abandonar sus objetivos dentro del fútbol profesional, el atacante abre una nueva etapa en su vida y apuesta por mostrar una faceta diferente, una que busca conectar con el público desde un lugar mucho más personal que el de los goles y las celebraciones en los estadios.

Escuchá la canción que sacó Ansu Fati, "Sea como sea"

Embed - Ansu Fati - Sea Como Sea (Amapiano)