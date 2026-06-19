Lamine Yamal llenó de elogios a Lionel Messi tras el hat-trick: "El mejor de todos los tiempos"

Incluso fue un paso más allá cuando se refirió a quienes todavía cuestionan la posición privilegiada del argentino dentro de la historia del deporte. “Si alguien aún tiene dudas, es porque las busca deliberadamente”, sostuvo. La frase fue interpretada como una defensa contundente del legado de Messi y una muestra del respeto que genera entre los futbolistas más jóvenes, incluso entre aquellos que crecieron admirando a otras estrellas.

lionel messi lamine yamal

La declaración también tuvo un matiz especial porque el propio Yamal reconoció en distintas oportunidades que su máximo referente futbolístico es Neymar. El brasileño fue una de las figuras que más influyó en su manera de entender el juego y en el estilo que intenta desarrollar dentro del campo. Sin embargo, el español diferenció claramente la admiración personal del análisis histórico sobre los mejores futbolistas.

“Mi ídolo es Neymar, pero Messi es el mejor de todos los tiempos”, remarcó el jugador de la selección española. Con esa frase, dejó en evidencia la enorme valoración que tiene por el capitán argentino, cuya actuación en el debut mundialista volvió a generar elogios alrededor del planeta.