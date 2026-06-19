Lamine Yamal llenó de elogios a Lionel Messi tras el hat-trick: "El mejor de todos los tiempos"
La joven figura de España destacó la actuación del capitán argentino y aseguró que ya no existen argumentos válidos para cuestionar su lugar en la historia del fútbol.
Lionel Messi volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 luego de marcar tres goles en la victoria de la Selección Argentina frente a Argelia. Su actuación despertó admiración en todo el mundo y generó reacciones de futbolistas, entrenadores y exjugadores. Entre quienes se pronunciaron apareció una de las mayores promesas del fútbol internacional, Lamine Yamal, quien no dudó en ubicar al rosarino en lo más alto de la historia del deporte.
El extremo español, considerado uno de los talentos más destacados de su generación, fue consultado por la prensa en la previa de un nuevo compromiso de la selección española y aprovechó la oportunidad para expresar su admiración por el capitán argentino. Las declaraciones rápidamente recorrieron los medios internacionales debido al peso que tiene la opinión de un futbolista que ya es señalado por muchos como una de las futuras caras del fútbol mundial.
Yamal sostuvo que el rendimiento mostrado por Messi en el estreno de Argentina es una prueba más de la vigencia de un jugador que continúa marcando diferencias pese al paso de los años. Para el atacante del Barcelona, cada presentación del rosarino refuerza una conclusión que considera indiscutible. “Cada partido que juega demuestra que es el mejor jugador de la historia”, afirmó al referirse al desempeño del campeón del mundo.
Las palabras del juvenil español tuvieron una repercusión inmediata porque reabrieron uno de los debates más recurrentes del fútbol moderno: la discusión sobre quién ocupa el primer lugar entre los mejores jugadores de todos los tiempos. Sin embargo, Yamal dejó en claro que para él esa conversación ya está resuelta y que los argumentos a favor de Messi son suficientemente contundentes como para no admitir demasiadas objeciones.
Incluso fue un paso más allá cuando se refirió a quienes todavía cuestionan la posición privilegiada del argentino dentro de la historia del deporte. “Si alguien aún tiene dudas, es porque las busca deliberadamente”, sostuvo. La frase fue interpretada como una defensa contundente del legado de Messi y una muestra del respeto que genera entre los futbolistas más jóvenes, incluso entre aquellos que crecieron admirando a otras estrellas.
La declaración también tuvo un matiz especial porque el propio Yamal reconoció en distintas oportunidades que su máximo referente futbolístico es Neymar. El brasileño fue una de las figuras que más influyó en su manera de entender el juego y en el estilo que intenta desarrollar dentro del campo. Sin embargo, el español diferenció claramente la admiración personal del análisis histórico sobre los mejores futbolistas.
“Mi ídolo es Neymar, pero Messi es el mejor de todos los tiempos”, remarcó el jugador de la selección española. Con esa frase, dejó en evidencia la enorme valoración que tiene por el capitán argentino, cuya actuación en el debut mundialista volvió a generar elogios alrededor del planeta.
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