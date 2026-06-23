Atlético explotó contra Barcelona tras las declaraciones de Julián Álvarez: podría ir a la FIFA
Las palabras del delantero argentino durante el Mundial 2026 reavivaron los rumores de mercado y provocaron una contundente reacción en la dirigencia.
Las declaraciones de Julián Álvarez después del triunfo de la Selección Argentina ante Austria en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá encendieron una tormenta en España. El atacante, una de las principales figuras del Atlético de Madrid, se refirió públicamente a su futuro en medio de las versiones que lo vinculan tanto con Barcelona como con Real Madrid.
Sus palabras tuvieron un fuerte impacto y generaron una inmediata respuesta por parte de la institución rojiblanca. Luego de la victoria albiceleste, el delantero dejó una frase que fue interpretada como un claro guiño a una posible salida del club: "Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", expresó.
La declaración no tardó en recorrer los medios europeos y alimentó las especulaciones sobre una eventual negociación durante el próximo mercado de pases. La reacción del Colchonero no se hizo esperar. Según informó la prensa española, los dirigentes consideran que Barcelona habría mantenido contactos con el futbolista cuando todavía tiene un vínculo vigente con la entidad madrileña.
Mucha bronca en Atlético de Madrid por las declaraciones de Julián Álvarez
Esta situación provocó un profundo malestar dentro del club, que incluso analiza recurrir a la FIFA para denunciar lo que consideran una conducta irregular por parte de la institución catalana. Desde el entorno colchonero recordaron episodios pasados para reforzar su postura. “En el pasado ya hemos visto la forma de funcionar del Barcelona”, señalaron en declaraciones recogidas por medios españoles, aludiendo a anteriores conflictos relacionados con negociaciones de jugadores.
Entre los ejemplos mencionados apareció el recordado caso de Antoine Griezmann, cuya salida del Atlético generó fuertes tensiones entre ambas entidades.
El mensaje más contundente llegó al referirse a una posible venta de Julián Álvarez: “No hay ninguna cantidad por la que Barcelona pueda comprar a Julián, no será transferido a Barcelona. Paga la cláusula (de 500 millones) o nada”, sostuvieron desde el club. La frase dejó en evidencia la firme decisión de la dirigencia de no negociar por debajo de las condiciones establecidas en el contrato del futbolista.
La escalada verbal no terminó allí. En medio de su descargo, representantes del Atlético lanzaron duras acusaciones contra el conjunto catalán. “Todo el mundo sabe que es un club tramposo, pero se han topado con uno que no les va a reír la gracia”, afirmaron, en declaraciones que rápidamente generaron repercusión en el fútbol español.
Además, insistieron en que situaciones similares ya habrían ocurrido con otros jugadores y señalaron que determinados movimientos mediáticos formarían parte de una estrategia habitual para presionar en futuras negociaciones. Mientras tanto, Julián continúa concentrado en la Copa del Mundo con la Scaloneta, aunque sus palabras ya provocaron una de las mayores polémicas del mercado europeo.
Hinchas del Atlético de Madrid quemaron la camiseta de Julián Álvarez
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