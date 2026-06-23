Atlético explotó contra Barcelona tras las declaraciones de Julián Álvarez: podría ir a la FIFA

Entre los ejemplos mencionados apareció el recordado caso de Antoine Griezmann, cuya salida del Atlético generó fuertes tensiones entre ambas entidades.

El mensaje más contundente llegó al referirse a una posible venta de Julián Álvarez: “No hay ninguna cantidad por la que Barcelona pueda comprar a Julián, no será transferido a Barcelona. Paga la cláusula (de 500 millones) o nada”, sostuvieron desde el club. La frase dejó en evidencia la firme decisión de la dirigencia de no negociar por debajo de las condiciones establecidas en el contrato del futbolista.

julian alvarez

La escalada verbal no terminó allí. En medio de su descargo, representantes del Atlético lanzaron duras acusaciones contra el conjunto catalán. “Todo el mundo sabe que es un club tramposo, pero se han topado con uno que no les va a reír la gracia”, afirmaron, en declaraciones que rápidamente generaron repercusión en el fútbol español.

Además, insistieron en que situaciones similares ya habrían ocurrido con otros jugadores y señalaron que determinados movimientos mediáticos formarían parte de una estrategia habitual para presionar en futuras negociaciones. Mientras tanto, Julián continúa concentrado en la Copa del Mundo con la Scaloneta, aunque sus palabras ya provocaron una de las mayores polémicas del mercado europeo.

Hinchas del Atlético de Madrid quemaron la camiseta de Julián Álvarez

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