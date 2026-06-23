FIFA contempla duras sanciones por el caso Julián Álvarez: qué podría pasar con Barcelona
La posible ofensiva del club catalán por contratar al atacante del Atlético de Madrid abrió un debate reglamentario que podría derivar en castigos deportivos y económicos.
El futuro de Julián Álvarez se convirtió en uno de los temas más comentados del mercado de pases europeo incluso en plena disputa del Mundial 2026. Las recientes declaraciones del delantero argentino, sumadas al interés que desde hace tiempo mantienen Barcelona y otros gigantes del continente, encendieron una alarma en el Atlético de Madrid, que analiza llevar el caso ante la FIFA por una supuesta intromisión indebida en la relación contractual entre el futbolista y la institución rojiblanca.
La situación adquirió relevancia luego de que el campeón del mundo dejara abierta la posibilidad de cambiar de equipo en el futuro cercano. Tras la victoria de Argentina sobre Austria, el atacante expresó: "Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño". Aunque no mencionó a ningún club en particular, sus palabras fueron interpretadas en España como una señal vinculada al interés del Barcelona, entidad que desde hace meses sigue de cerca su situación.
Frente a este escenario, la dirigencia del Colchonero comenzó a estudiar una posible presentación formal ante la FIFA. El argumento central sería que el conjunto catalán habría mantenido contactos con el jugador sin la autorización correspondiente, una práctica que está regulada por el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores.
Las sanciones de FIFA que podrían caer sobre el Barcelona
El punto clave del conflicto está relacionado con el denominado “período protegido”, una figura jurídica contemplada por la normativa internacional. En el caso de futbolistas que firman contratos entre los 23 y los 28 años de edad, la FIFA establece una protección equivalente a tres temporadas completas o tres años, tomando el plazo que se cumpla primero. Julián Álvarez, actualmente de 26 años, firmó con Atlético de Madrid en 2024 un vínculo que se extiende hasta junio de 2030, por lo que todavía se encuentra dentro de ese período especial.
Si una investigación determinara que otro club indujo al jugador a romper unilateralmente su contrato durante ese lapso, las consecuencias podrían ser severas. El reglamento establece que la entidad considerada responsable podría recibir una prohibición para incorporar futbolistas durante dos mercados de pases consecutivos, una sanción que impactaría directamente en la planificación deportiva del club involucrado.
La normativa también contempla una situación particularmente delicada: si un futbolista firma con otra institución dentro de los 45 días posteriores a la rescisión de su contrato, la FIFA presume automáticamente que existió una inducción por parte del nuevo empleador. En ese escenario, la carga de la prueba recae sobre el club acusado, que deberá demostrar ante los órganos competentes que no participó ni influyó en la decisión del jugador.
Y también contra Julián Álvarez
Pero las posibles consecuencias no se limitan únicamente a la institución interesada. El propio futbolista podría verse afectado si resolviera poner fin al vínculo de manera unilateral sin una causa justificada. Según las disposiciones vigentes, la sanción deportiva podría alcanzar los cuatro meses sin disputar partidos oficiales, con la posibilidad de extenderse hasta seis meses en casos considerados especialmente graves.
Además, la ruptura contractual podría derivar en una importante compensación económica a favor del Atlético de Madrid. La indemnización se calcularía tomando en cuenta distintos factores, entre ellos el valor de mercado del futbolista, el perjuicio ocasionado por la pérdida de sus servicios y los costos asociados a la contratación de un eventual reemplazante.
Por ahora, el conflicto permanece en una etapa preliminar y no existe ninguna denuncia formal presentada ante la FIFA. Sin embargo, las declaraciones del delantero argentino y la creciente tensión entre los clubes involucrados transformaron una simple especulación de mercado en un asunto que podría tener repercusiones deportivas, económicas y legales de gran magnitud.
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