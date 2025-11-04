Atlético Madrid vs. Union Saint-Gilloise, por la Champions League 2025/26: formaciones, horario y TV
El equipo del Diego "Cholo" Simeone necesita ganar en casa para seguir con chances de clasificación.
Atlético Madrid se medirá este martes con Union St. Gilloise en el estadio Metropolitano, por la cuarta fecha de la fase liga de la Champions League. El encuentro comenzará a las 17:00 (hora argentina). Ambos equipos llegan igualados en puntos y con la urgencia de sumar una victoria para mantenerse con vida en el certamen europeo.
El Colchonero no atraviesa su mejor momento. Tras un arranque irregular, el conjunto dirigido por Diego Simeone suma apenas una victoria en el torneo continental y acumula caídas frente a Liverpool y Arsenal. La presión aumenta, especialmente porque el Atlético es considerado uno de los candidatos naturales a llegar lejos en la competencia. En la última jornada doméstica, sin embargo, mostró signos de recuperación, que podría servirle como impulso anímico.
El director técnico argentino confía en el buen presente de Julián Álvarez y Giuliano Simeone, dos de las figuras destacadas en los últimos partidos. Su aporte será clave para romper la defensa del equipo belga, que llega con confianza tras vencer al PSV como visitante. En el conjunto de Bruselas también sobresalen Kevin Rodríguez, autor de varios goles decisivos, y Kevin Mac Allister, pieza fundamental en la línea defensiva.
El Union St. Gilloise, por su parte, ha tenido un recorrido irregular en la Champions. Alternó resultados contundentes con derrotas amplias frente a Inter y Newcastle, y sabe que un triunfo en Madrid lo colocaría en una posición expectante de cara al cierre del grupo.
Será un duelo inédito entre ambos clubes, cargado de tensión y con mucho en juego. Para el Atlético, la consigna es clara: ganar o empezar a despedirse del sueño europeo. Con el apoyo de su gente y la intensidad que caracteriza a los equipos de Simeone, buscará recuperar terreno y demostrar que sigue siendo protagonista en la máxima competencia continental.
Atlético Madrid vs. Union Saint-Gillois: probables formaciones
- Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Giuliano, Cardoso o Koke, Gallagher, Baena; Griezmann y Julián Alvarez. DT: Diego Simeone.
- Union Saint-Gillois: Scherpen; Louis Patris, Christian Burgess, Ross Skyes, Kevin Mac Allister, Fedde Leysen; Adem Zorgane, Anouar Aït El Hadj, Ousseynou Niang; Promise David y Kevin Rodríguez.
Atlético Madrid vs. Union Saint-Gillois: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Riyadh Air Metropolitano.
- Árbitro: Espen Andreas Eskas.
- TV: ESPN y Disney+.
