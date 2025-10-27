El emotivo gesto de Julián Álvarez con un hincha de Atlético Madrid que perdió a su hija

Un momento conmovedor se vivió este fin de semana en el estadio del Atlético Madrid, donde Julián Álvarez se destacó no solo por su talento en la cancha, sino por un gesto cargado de sensibilidad hacia un hincha colchonero que atravesaba un momento muy doloroso. El fanático se acercó al jugador y le entregó una flor, relatándole que su hija había fallecido y solicitándole que la dejara en el centro del campo durante el partido.