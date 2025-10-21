Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro

El conjunto ecuatoriano, dirigido por el español Javier Rabanal, vive un presente inmejorable. Líder de la Serie A local con una ventaja de 15 puntos sobre LDU Quito, el Matagigantes ha demostrado una consistencia asombrosa a lo largo de la temporada. Su reciente victoria por 2-1 frente a Orense confirmó su dominio doméstico y permitió que el entrenador reservara a varios titulares pensando en este duelo internacional.