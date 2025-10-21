Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro por el Torneo Clausura 2025.
Independiente del Valle recibirá al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli desde las 21:30 en el estadio Banco Guayaquil de Quito por la ida de una semifinal de la Copa Sudamericana 2025.
El conjunto ecuatoriano, dirigido por el español Javier Rabanal, vive un presente inmejorable. Líder de la Serie A local con una ventaja de 15 puntos sobre LDU Quito, el Matagigantes ha demostrado una consistencia asombrosa a lo largo de la temporada. Su reciente victoria por 2-1 frente a Orense confirmó su dominio doméstico y permitió que el entrenador reservara a varios titulares pensando en este duelo internacional.
Del otro lado aparece un Atlético Mineiro lleno de dudas. El equipo de Jorge Sampaoli, que había llegado a esta instancia continental como uno de los candidatos, atraviesa un presente preocupante en el Brasileirao: viene de caer 1-0 ante Corinthians y se encuentra apenas cinco puntos por encima de la zona de descenso.
Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro: probables formaciones
- Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Junior Sornoza, Darwin Guagua; Michael Hoyos, Claudio Spinelli. DT: Javier Rabanal.
- Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Junior Alonso, Vitor Hugo, Guilherme Arana; Gustavo Scarpa, Gabriel Menino, Alan Franco; Bernard, Hulk, Dudu. DT: Jorge Sampaoli.
Cómo ver en vivo Independiente del Valle vs. Atlético Mineiro
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
