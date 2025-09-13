Newell's quebró su racha negativa tras imponerse por 2-0 ante Atlético Tucumán en el Torneo Clausura

Newell's vs. Atlético Tucumán: resultado en vivo

Cómo llegaron Newell's y Atlético Tucumán a este duelo

Newell's Old Boys viene atravesando un semestre complicado. Con solo una victoria en siete fechas, el equipo no lograba levantar cabeza, y encima, a la mala racha deportiva se suma una gran incertidumbre institucional a menos de cuatro meses de las elecciones en el club.

La derrota en el clásico ante Rosario Central, con el gol de Ángel Di María que dio la vuelta al mundo, empeoró aún más el clima. Sin embargo, la esperanza de los hinchas se centra en la Copa Argentina, donde el equipo se enfrentará a Belgrano por los cuartos de final a mediados de semana.

La situación de Atlético Tucumán es más estable, aunque con altibajos. Después de un empate agónico con Sarmiento y una goleada a Talleres, el equipo venía levantando, pero sufrió un freno tras perder con Gimnasia en un partido con polémica en el que se quedó con diez jugadores.

Formaciones de Newell's vs Atlético Tucumán

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega; Franco Orozco, Josué Colman, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto o Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Ignacio Galvan; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy; Lisandro Cabrera y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.

Datos de Newell's vs. Atlético Tucumán