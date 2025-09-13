Newell's quebró su racha negativa tras imponerse por 2-0 ante Atlético Tucumán en el Torneo Clausura
El conjunto del "Ogro" Fabbiani se recuperó tras dos derrotas consecutivas y la caída ante Rosario Central en la fecha 6. Todos los detalles.
Newell's rompió una mala racha de varios partidos sin ganar al imponerse este sábado sobre Atlético Tucumán por 2-0 en Rosario, el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se jugó desde las 21.15 horas en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa, con arbitraje de Fernando Espinoza y televisación de ESPN Premium.
Cabe señalar que la Lepra rosarina llevaba seis partidos sin ganar en el certamen doméstico. Su última victoria había sido en la primera fecha del campeonato. Los goles estuvieron en manos de Víctor Cuesta, a los 82 minutos, y de Guch, a los 93, en el cierre del duelo.
De esta manera, quedó noveno en la Zona A, mientras que el Decano quedó octavo en la Zona B.
Newell's vs. Atlético Tucumán: resultado en vivo
Cómo llegaron Newell's y Atlético Tucumán a este duelo
Newell's Old Boys viene atravesando un semestre complicado. Con solo una victoria en siete fechas, el equipo no lograba levantar cabeza, y encima, a la mala racha deportiva se suma una gran incertidumbre institucional a menos de cuatro meses de las elecciones en el club.
La derrota en el clásico ante Rosario Central, con el gol de Ángel Di María que dio la vuelta al mundo, empeoró aún más el clima. Sin embargo, la esperanza de los hinchas se centra en la Copa Argentina, donde el equipo se enfrentará a Belgrano por los cuartos de final a mediados de semana.
La situación de Atlético Tucumán es más estable, aunque con altibajos. Después de un empate agónico con Sarmiento y una goleada a Talleres, el equipo venía levantando, pero sufrió un freno tras perder con Gimnasia en un partido con polémica en el que se quedó con diez jugadores.
Formaciones de Newell's vs Atlético Tucumán
Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Ever Banega; Franco Orozco, Josué Colman, Gonzalo Maroni; Darío Benedetto o Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela, Ignacio Galvan; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy; Lisandro Cabrera y Mateo Bajamich. DT: Lucas Pusineri.
Datos de Newell's vs. Atlético Tucumán
- Hora: 21.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Fernando Espinoza
- VAR: Pablo Echavarría
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa
