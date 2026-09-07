Atlético Tucumán se burló de Racing tras el triunfo en el Cilindro: "El verdadero abejorro"
El Decano aprovechó la victoria por 2-1 en el Cilindro y el estreno de la tercera camiseta de la Academia para lanzar picantes mensajes en redes sociales.
Atlético Tucumán consiguió una victoria de alto impacto ante Racing en el Cilindro de Avellaneda y, después del 2-1 conseguido sobre el final, no dejó pasar la oportunidad para chicanear a su rival en las redes sociales. El Decano utilizó como eje de sus publicaciones la nueva indumentaria de la Academia, que tiene al negro y al amarillo como protagonistas.
El encuentro correspondiente al Torneo Clausura 2026 terminó con una sonrisa para el conjunto tucumano y una noche complicada para el local, que atraviesa un momento delicado bajo la conducción de Juan Pablo Vojvoda. Luego del triunfo, la cuenta oficial de los tucumanos publicó una serie de mensajes en X que rápidamente llamaron la atención de los hinchas.
La primera referencia apareció acompañada por una imagen del partido: “Abejita dime dónde estás”, escribió la cuenta del Decano, en una clara alusión a los colores de la camiseta que Racing había estrenado justamente durante ese encuentro. Pero la cargada no terminó allí.
Minutos más tarde, Atlético volvió a utilizar la misma temática y publicó otra imagen, esta vez acompañada por una frase todavía más directa: “El verdadero abejorro”. La publicación incluía una fotografía de Julio César Falcioni.
La nueva camiseta de Racing quedó en el centro de la cargada
La tercera camiseta de Racing había sido presentada pocos días antes del partido y tuvo su estreno oficial. El diseño rompe con la tradicional combinación celeste y blanca y utiliza el negro y el amarillo como colores predominantes. Esos tonos fueron precisamente los que el Decano tomó para construir sus publicaciones después del triunfo.
La elección no fue casual, ya que la camiseta tiene además una particular relación con la historia de la institución de Avellaneda. El modelo está inspirado en una camiseta utilizada durante los primeros años de Racing, con especial referencia a un diseño de 1904 que posteriormente tuvo una reedición en 1973.
¿Por qué Racing eligió los colores negro y amarillo?
La nueva indumentaria también recupera una historia particular de los primeros años de la Academia. En aquella época había sido rechazado un proyecto para utilizar una camiseta amarilla y negra.
A partir de ese antecedente histórico, Racing decidió presentar el nuevo modelo con el lema “A Racing nadie le dice que no”, una frase que buscó destacar el vínculo entre la camiseta actual y los orígenes del club. Sin embargo, el estreno deportivo terminó teniendo un desenlace muy diferente al esperado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario