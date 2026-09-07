Atlético Tucumán se burló de Racing tras el triunfo en el Cilindro: "El verdadero abejorro"

La elección no fue casual, ya que la camiseta tiene además una particular relación con la historia de la institución de Avellaneda. El modelo está inspirado en una camiseta utilizada durante los primeros años de Racing, con especial referencia a un diseño de 1904 que posteriormente tuvo una reedición en 1973.

¿Por qué Racing eligió los colores negro y amarillo?

La nueva indumentaria también recupera una historia particular de los primeros años de la Academia. En aquella época había sido rechazado un proyecto para utilizar una camiseta amarilla y negra.

A partir de ese antecedente histórico, Racing decidió presentar el nuevo modelo con el lema “A Racing nadie le dice que no”, una frase que buscó destacar el vínculo entre la camiseta actual y los orígenes del club. Sin embargo, el estreno deportivo terminó teniendo un desenlace muy diferente al esperado.