¿Fin de la novela? Julián Álvarez se quedaría y volvió a entrenarse con Atlético de Madrid

Posteriormente, una indisposición física lo obligó a ausentarse de tres entrenamientos consecutivos. Esa situación también le impidió estar presente en el último triunfo del equipo madrileño por 3-1 ante Sevilla. Una vez recuperado, Julián volvió a trabajar junto a sus compañeros y completó una sesión sin inconvenientes.

¿Jugará Julián Álvarez ante Athletic Bilbao?

El próximo desafío para Atlético de Madrid será el sábado, cuando visite a Athletic Club Bilbao en San Mamés. Para ese encuentro, el Cholo podrá contar nuevamente con Julián, aunque todo indica que el atacante comenzaría el partido entre los suplentes. La decisión estaría relacionada principalmente con la necesidad de que el delantero recupere progresivamente su mejor ritmo futbolístico después de haber atravesado algunos días alejado de la actividad normal.

El entrenador argentino, además, comenzó a delinear el equipo para el encuentro correspondiente a la cuarta fecha de LaLiga. Una de las novedades será el regreso de Robin Le Normand, quien no pudo jugar ante Sevilla por encontrarse suspendido.

La principal incógnita pasa por Alexander Sørloth. El delantero noruego arrastra una lesión muscular que le impidió participar en las primeras tres jornadas del campeonato y su presencia en Bilbao permanece seriamente comprometida. En ese escenario, Julián aparece como una alternativa ofensiva para el banco de suplentes y podría sumar minutos durante el partido.