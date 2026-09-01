¿Fin de la novela? Julián Álvarez se quedaría y volvió a entrenarse con Atlético de Madrid
El delantero argentino completó la práctica bajo las órdenes de Diego Simeone en el cierre del mercado europeo y todo indica que continuará en el conjunto español.
La situación de Julián Álvarez en Atlético de Madrid comienza a definirse. El delantero argentino volvió a trabajar con normalidad junto al plantel dirigido por Diego Simeone, justamente en el último día del mercado de pases europeo, y todo apunta a que continuará defendiendo la camiseta del conjunto madrileño.
Durante las últimas semanas, el futuro del cordobés había generado una fuerte expectativa debido a su deseo de cambiar de club. El propio jugador había expresado públicamente su intención de fichar por Barcelona, mientras que Arsenal también apareció como uno de los equipos interesados en contratarlo.
Sin embargo, ninguna de las dos posibilidades llegó a concretarse. Con el cierre de la ventana de transferencias cada vez más cerca, la Araña retomó el trabajo cotidiano en Atlético y la tendencia indica que permanecerá en el equipo, con el que mantiene contrato hasta 2030.
Julián Álvarez volvió a entrenarse con Atlético de Madrid
El regreso del delantero a los entrenamientos representa una señal importante después de unos días particulares. Álvarez se había reincorporado a la pretemporada del Atlético el 10 de agosto, luego de manifestar su deseo de continuar su carrera en Barcelona. Desde entonces, su situación deportiva estuvo marcada por distintas circunstancias.
El atacante solamente tuvo participación en un encuentro, cuando ingresó durante el segundo tiempo frente a Villarreal. Aquella aparición estuvo acompañada por el malestar de algunos hinchas en el Metropolitano, en un contexto de incertidumbre respecto de su futuro.
Posteriormente, una indisposición física lo obligó a ausentarse de tres entrenamientos consecutivos. Esa situación también le impidió estar presente en el último triunfo del equipo madrileño por 3-1 ante Sevilla. Una vez recuperado, Julián volvió a trabajar junto a sus compañeros y completó una sesión sin inconvenientes.
¿Jugará Julián Álvarez ante Athletic Bilbao?
El próximo desafío para Atlético de Madrid será el sábado, cuando visite a Athletic Club Bilbao en San Mamés. Para ese encuentro, el Cholo podrá contar nuevamente con Julián, aunque todo indica que el atacante comenzaría el partido entre los suplentes. La decisión estaría relacionada principalmente con la necesidad de que el delantero recupere progresivamente su mejor ritmo futbolístico después de haber atravesado algunos días alejado de la actividad normal.
El entrenador argentino, además, comenzó a delinear el equipo para el encuentro correspondiente a la cuarta fecha de LaLiga. Una de las novedades será el regreso de Robin Le Normand, quien no pudo jugar ante Sevilla por encontrarse suspendido.
La principal incógnita pasa por Alexander Sørloth. El delantero noruego arrastra una lesión muscular que le impidió participar en las primeras tres jornadas del campeonato y su presencia en Bilbao permanece seriamente comprometida. En ese escenario, Julián aparece como una alternativa ofensiva para el banco de suplentes y podría sumar minutos durante el partido.
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