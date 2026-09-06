Racing no levanta y cayó sobre la hora ante Atlético Tucumán en el Cilindro

El partido se le hizo cuesta arriba a la "Academia" desde el inicio, al punto tal que el arquero Facundo Cambeses desactivó el 1-0 atajando un penal al "Loco" Díaz. Pero un rato más tarde, Godoy clavó un golazo para generar que el entrenador Juan Pablo Vojvoda haga dos cambios a la media hora de juego.