Racing no levanta y cayó sobre la hora ante Atlético Tucumán en el Cilindro
El "Decano" se impuso 2-1 con un gol en el final, y la "Academia" sumó su séptimo encuentro al hilo sin victorias en el Torneo Clausura.
Racing sigue agravando su crisis deportiva y este domingo cayó sobre la hora ante Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El partido se le hizo cuesta arriba a la "Academia" desde el inicio, al punto tal que el arquero Facundo Cambeses desactivó el 1-0 atajando un penal al "Loco" Díaz. Pero un rato más tarde, Godoy clavó un golazo para generar que el entrenador Juan Pablo Vojvoda haga dos cambios a la media hora de juego.
En el complemento, Leo Pérez puso el empate parcial, pero justo en la última jugada, Ramiro Ruiz Rodríguez la empujó para la agónica victoria del conjunto de Julio César Falcioni.
La "Academia" solamente ganó en la primera fecha, cuando se impuso ante Gimnasia de La Plata, y desde entonces acumuló siete partidos sin triunfos en el torneo doméstico. En esa racha cosechó dos empates y cinco derrotas, para quedar en la última ubicación de la Zona B.
Por su parte, Atlético Tucumán pudo aprovechar el mal momento de su rival y sumar nuevamente en el campeonato, para mantenerse en zona de playoffs.
Los goles de Racing vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura
El 1-0 de Atlético Tucumán:
El empate parcial de Racing:
El gol de Ramiro Ruiz Rodríguez en el final para la victoria de Atlético Tucumán:
Formaciones de Racing vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura - Zona B
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico, Marcos Miljevic; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Gianluca Ferrari; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.
Horario y televisación
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Hora: 21:30.
Estadio: El Cilindro.
Árbitro: Pablo Echavarría.
VAR: José Carreras.
TV: ESPN Premium.
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