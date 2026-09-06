Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Racing vs. Atlético Tucumán por Internet

De esta manera, el equipo de Juan Pablo Vojvoda suma apenas cinco puntos sobre 21 posibles y se encuentra en los últimos puestos de la Zona B. No obstante, en medio de esa racha sin triunfos en el ámbito local, venció 1-0 a Belgrano por Copa Argentina y se metió en cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Boca en Córdoba.