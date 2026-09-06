Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Racing vs. Atlético Tucumán por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Racing vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura.
Racing y Atlético Tucumán se miden este domingo, desde las 21.30, en el Cilindro, en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura. El encuentro en Avellaneda tendrá la televisación de ESPN Premium y a Pablo Echavarría como árbitro principal.
La "Academia" solamente ganó en la primera fecha, cuando se impuso ante Gimnasia de La Plata en condición de local, y desde entonces acumuló seis partidos sin triunfos en el torneo doméstico. En esa racha cosechó dos empates y cuatro derrotas, la última el pasado fin de semana ante Independiente Rivadavia en Mendoza.
De esta manera, el equipo de Juan Pablo Vojvoda suma apenas cinco puntos sobre 21 posibles y se encuentra en los últimos puestos de la Zona B. No obstante, en medio de esa racha sin triunfos en el ámbito local, venció 1-0 a Belgrano por Copa Argentina y se metió en cuartos de final, instancia en la que enfrentará a Boca en Córdoba.
El "Decano" viene de empatar con Belgrano en el Monumental José Fierro y se ubica en el octavo puesto de la Zona B, por lo que buscará aprovechar el mal momento de su rival y sumar de a tres para asentarse en los puestos de playoffs.
Formaciones de Racing vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura - Zona B
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico, Marcos Miljevic; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Gianluca Ferrari; César Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Julio César Falcioni.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Racing vs. Atlético Tucumán
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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