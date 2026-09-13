"Perdimos pero...": la insólita publicación de Atlético Tucumán tras la derrota frente a River
El Decano generó controversia en las plataformas digitales al subir un video del gol de Ferreira utilizando una tendencia viral de TikTok, pese a haber caído en el último minuto ante el Millonario.
La derrota agónica de Atlético Tucumán frente a River Plate dejó secuelas que se trasladaron de la cancha al plano virtual. Luego del 2-1 definitivo en el Estadio José Fierro, la cuenta oficial del club tucumano quedó en el centro de las críticas tras realizar una llamativa publicación que no tardó en volverse viral y desatar un encendido debate entre los hinchas.
Polémica en redes: la insólita publicación de Atlético Tucumán tras la derrota frente a River
El origen de la controversia fue un video difundido por las redes institucionales del Decano para resaltar el tanto convertido por Javier Ferreira bajo la lluvia, el cual significó la paridad parcial del encuentro. "Perdimos pero metimos un golazo con AURA", redactó el community manager del club en la publicación, acompañada por un popular trend musical de TikTok.
El tono festivo del posteo provocó un inmediato malestar en una parte de la parcialidad tucumana, considerando que el gol festejado terminó siendo inútil desde lo deportivo. Cabe recordar que el Millonario, conducido técnicamente por Leonardo Ponzio, terminó llevándose los tres puntos gracias al agónico derechazo de Thiago Almada sobre el cierre del partido.
En pocos minutos, la caja de comentarios se llenó de reproches por la falta de oportunidad del contenido publicado en medio de la bronca por el resultado final. Muchos fanáticos acusaron al encargado de la comunicación digital de priorizar la búsqueda de clics y reproducciones por sobre el lamento deportivo por perder un encuentro clave en condición de local.
De esta manera, lo que pretendía ser una movida moderna de marketing digital para encajar en la agenda de la audiencia joven terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza institucional. Atlético Tucumán cosechó un fuerte rechazo en plataformas, dejando al descubierto el tenso límite que existe hoy entre las tendencias de las redes sociales y el sentimiento de los hinchas tras una derrota.
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