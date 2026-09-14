Polémica en River-Atlético Tucumán: Beligoy publicó los audios del VAR tras la patada de Arambarri

Sin embargo, los audios mostraron una postura alineada entre el campo de juego y la cabina tecnológica. En las grabaciones difundidas se escucha el análisis del encargado del VAR, Silvio Trucco, junto a la AVAR Carla López. El equipo avaló la determinación inicial de Gariano al considerar que el mediocampista uruguayo de River primero tocó la pelota con su pierna izquierda extendida y que el impacto posterior con la derecha sobre Canelo fue producto del propio roce de la jugada.