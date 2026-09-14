Polémica en River-Atlético Tucumán: Beligoy publicó los audios del VAR tras la patada de Arambarri
El Director Nacional de Arbitraje cruzó a los detractores y dio a conocer la charla entre Andrés Gariano y Silvio Trucco por la jugada que desató el enojo en el Decano.
El agónico triunfo de River sobre Atlético Tucumán no estuvo exento de controversia. El duelo quedó envuelto en discusiones arbitrales a raíz de una fuerte infracción de Mauro Arambarri sobre Alexis Canelo, la cual el juez Andrés Gariano resolvió sancionar únicamente con tarjeta amarilla. La decisión desató el reclamo masivo del conjunto tucumano, pero la historia no terminó en el campo de juego.
Frente a la ola de críticas y a las versiones que indicaban que la cabina de tecnología había convocado al juez principal para revisar la jugada, Federico Beligoy rompió el silencio. El Director Nacional de Arbitraje recurrió a sus redes sociales para publicar el material audiovisual oficial y despejar las dudas sobre el procedimiento.
"Quisieron instalar otra falacia contra el Arbitraje Argentino. Muchos operadores intentando instalar una realidad que no existió. ¡Pero los audios hablan y la verdad también!", expresó Beligoy en su cuenta de X para respaldar el trabajo del equipo arbitral.
Audios del VAR en River vs. Atlético Tucumán, la patada de Arambarri y los dichos de Beligoy
El cruce generó un clima tenso, sobre todo porque Atlético Tucumán disputó casi todo el encuentro en inferioridad numérica tras la temprana expulsión de Franco Nicola por una acción temeraria contra Lucas Martínez Quarta. La molestia escaló hasta el cuerpo técnico, derivando en la tarjeta roja para el propio Julio César Falcioni por protestar.
Sin embargo, los audios mostraron una postura alineada entre el campo de juego y la cabina tecnológica. En las grabaciones difundidas se escucha el análisis del encargado del VAR, Silvio Trucco, junto a la AVAR Carla López. El equipo avaló la determinación inicial de Gariano al considerar que el mediocampista uruguayo de River primero tocó la pelota con su pierna izquierda extendida y que el impacto posterior con la derecha sobre Canelo fue producto del propio roce de la jugada.
Con la difusión del diálogo, la Dirección de Arbitraje buscó cerrar filas ante los cuestionamientos de la prensa y de los hinchas. Resta ver si el descargo oficial logrará calmar los ánimos o si la jugada seguirá generando debate en las próximas fechas del torneo.
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