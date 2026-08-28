Talleres vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026: detalles y equipos

La "T" llega después de empatar 2-2 ante Rosario Central en la sexta jornada, resultado que le permitió sumar nuevamente como local tras la derrota ante Gimnasia de Mendoza. El conjunto cordobés, dirigido por Jorge Sampaoli, buscará hacerse fuerte en el Kempes y conseguir su primera victoria en condición de local para salir del fondo de la tabla.