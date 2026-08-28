Talleres vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2026: detalles y equipos
La "T", que aún no ganó en condición de local, viene de empatar ante Rosario Central. El "Ferroviario", en tanto, acumula dos derrotas al hilo. Los detalles en la nota.
Talleres recibe a Central Córdoba este sábado, desde las 21:30, por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro será transmitido por ESPN Premium y tendrá como árbitro principal a Nicolás Ramírez.
La "T" llega después de empatar 2-2 ante Rosario Central en la sexta jornada, resultado que le permitió sumar nuevamente como local tras la derrota ante Gimnasia de Mendoza. El conjunto cordobés, dirigido por Jorge Sampaoli, buscará hacerse fuerte en el Kempes y conseguir su primera victoria en condición de local para salir del fondo de la tabla.
Por su parte, el "Ferroviario" acumula dos derrotas consecutivas, tras caer ante Instituto y Tigre, aunque mostró una mejoría en su funcionamiento desde la llegada de Sebastián Domínguez. En la Zona A, Central Córdoba se ubica en la anteúltima posición, con seis unidades.
El último antecedente entre ambos se produjo en el Torneo Apertura 2026, cuando Central Córdoba se impuso 2-0 en Santiago del Estero. En el historial general, Talleres ganó siete de los 16 enfrentamientos, Central Córdoba se impuso en cuatro y empataron los cinco restantes.
Formaciones de Talleres vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura - Zona A
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Jorge Sampaoli.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casemiro, Alejandro Maciel; Fernando Martínez, Matías Vera, Darío Cáceres, Horacio Tijanovich; Lucas González, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
Horario y televisación
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Hora: 21:30.
Estadio: Mario Alberto Kempes.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
VAR: Bryan Ferreyra.
TV: ESPN Premium.
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