Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

El equipo mendocino, que se ubica último en la Zona B del Clausura con 11 puntos, atraviesa un duro momento: lleva siete partidos sin conocer la victoria (cinco empates y dos derrotas), y su último triunfo fue el 1 de septiembre ante Platense. En su segundo partido tras la asunción de Omar Asad (quien debutó con un empate sin goles ante San Martín), el Tomba buscará su primer triunfo bajo su mando para lograr una salvación anticipada.