Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
El Decano y el Tomba juegan una verdadera final, dada su complicada situación en la tabla anual. Todos los detalles del duelo de este domingo.
El Tomba se juega una auténtica final por la permanencia en su último partido como visitante de la fase regular: este domingo, Godoy Cruz visita a Atlético Tucumán desde las 21:30 y con la calculadora en mano, ya que el resultado será decisivo para sus aspiraciones de quedarse en Primera.
Godoy Cruz necesita imperiosamente ganar para escapar de la zona de descenso. Actualmente, el Tomba suma 27 unidades en la tabla anual, apenas un punto por encima de Aldosivi y San Martín de San Juan, los equipos que hoy estarían perdiendo la categoría tanto por la tabla anual como por promedios.
El equipo mendocino, que se ubica último en la Zona B del Clausura con 11 puntos, atraviesa un duro momento: lleva siete partidos sin conocer la victoria (cinco empates y dos derrotas), y su último triunfo fue el 1 de septiembre ante Platense. En su segundo partido tras la asunción de Omar Asad (quien debutó con un empate sin goles ante San Martín), el Tomba buscará su primer triunfo bajo su mando para lograr una salvación anticipada.
Enfrente, Atlético Tucumán también tiene la permanencia en juego. A pesar de venir de sufrir una dura derrota (3-0 ante Independiente) en el debut de su nuevo entrenador, Hugo Colace, el Decano está mejor posicionado. Con 31 unidades en la tabla anual, una victoria les daría el respiro necesario y aseguraría matemáticamente otro año más en Primera División.
El partido enfrenta a dos equipos urgidos y en racha negativa: Atlético Tucumán suma tres derrotas consecutivas, mientras que el Tomba acumula siete juegos sin ganar.
Probables formaciones del encuentro:
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez y Mateo Bajamich. DT: Hugo Colace.
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar o Mateo Mendoza, Federico Rasmussen y Juan Segundo Morán; Pol Fernández, Vicente Poggi y Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Omar Asad.
Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz: datos del partido
- Hora: 21.30
- Estadio: Atlético Tucumán
- Árbitro: Sebastian Zunino
- TV: ESPN Premium
