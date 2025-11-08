Banfield vs. Aldosivi por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
Con objetivos completamente distintos, el Taladro y el Tiburón se miden este domingo en el Estadio Florencio Sola. Todos los detalles.
Este domingo, desde las 19:20, el Estadio Florencio Sola será testigo del enfrentamiento entre Banfield y Aldosivi, en un duelo correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, con objetivos diametralmente opuestos en juego.
Bajo la dirección de Pedro Troglio, Banfield llega con el pecho inflado tras asegurarse la permanencia. Vienen de ganar el Clásico del Sur ante Lanús (2-1), con goles de Bruno Sepúlveda y Rodrigo Auzmendi. Estas dos victorias consecutivas no solo garantizaron la salvación matemática de la categoría, sino que colocaron al Taladro parcialmente en la zona de clasificación a playoffs. Con el alivio del descenso atrás, buscan un triunfo clave para terminar de enderezar un semestre irregular y confirmar su pase a la siguiente instancia.
La situación de Aldosivi es dramática, pero su rendimiento reciente es heroico. El Tiburón ha recuperado la esperanza de salvarse de la categoría de la mano de Guillermo Farré, logrando tres victorias en sus últimas cuatro presentaciones. Su triunfo por 3-1 contra Independiente Rivadavia, con una destacada asistencia de Justo Giani, mantiene viva la ilusión. No obstante, el cuadro marplatense está prácticamente obligado a sumar en sus dos compromisos finales si quiere evitar el descenso.
El encuentro estará teñido de emotividad, ya que se espera un homenaje en el estadio al recientemente fallecido Josecito Moscuzza, exvicepresidente y actual dirigente de Aldosivi, víctima de un accidente de tránsito en la Ruta 2.
Probables formaciones del duelo
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Gonzalo Ríos, Martín Río; Mauro Méndez y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román; Roberto Bochi, Federico Gino; Nathanael Guzmán, Tiago Serrago; Justo Giani y Facundo De la Vega. DT: Guillermo Farré.
Banfield vs. Aldosivi: datos del partido
- Hora: 19.20
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Fernando Espinoza
- TV: ESPN Premium
- Estadio: Florencio Sola
