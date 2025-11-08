Banfield vs. Aldosivi por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Bajo la dirección de Pedro Troglio, Banfield llega con el pecho inflado tras asegurarse la permanencia. Vienen de ganar el Clásico del Sur ante Lanús (2-1), con goles de Bruno Sepúlveda y Rodrigo Auzmendi. Estas dos victorias consecutivas no solo garantizaron la salvación matemática de la categoría, sino que colocaron al Taladro parcialmente en la zona de clasificación a playoffs. Con el alivio del descenso atrás, buscan un triunfo clave para terminar de enderezar un semestre irregular y confirmar su pase a la siguiente instancia.