Independiente vs. Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

En la vereda opuesta, Atlético Tucumán atraviesa un panorama complejo que derivó en la salida de Pusineri y la designación de Colace como técnico interino. El exjugador, que viene de dirigir la Reserva, intentará reencauzar el rumbo del equipo: “Quiero que el equipo sea intenso. No puedo cambiar todo de un día para el otro, eso es imposible, pero anímicamente los chicos ya se sienten mejor. Haber pasado por la Reserva me permitió conocer mucho del club y de los jugadores. Sé lo que necesitan y voy a tratar de darlo”, aseguró.