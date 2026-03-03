Atlético Tucumán vs. Racing, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

En Tucumán se viven días de transición. El ciclo de Hugo Colace al frente del primer equipo se cerró abruptamente tras la dura caída en Córdoba frente a Belgrano, resultado que significó la cuarta derrota en siete jornadas y profundizó el mal momento en la Zona A. De manera interina asumirá Ramiro González, pero la conducción definitiva quedará en manos de Julio César Falcioni, quien comenzará oficialmente su gestión en los próximos días. La expectativa es que el experimentado entrenador logre ordenar a un plantel golpeado en lo anímico y que necesita resultados con urgencia.