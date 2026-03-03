Atlético Tucumán vs. Racing, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
La Academia visita el José Fierro con la obligación de volver al triunfo tras dos empates consecutivos, mientras el Decano inicia una nueva etapa a la espera de Julio César Falcioni en el banco.
Atlético Tucumán y Racing se enfrentarán este martes desde las 21:15 en el estadio Monumental José Fierro, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro aparece como determinante para ambos: el local intenta salir del fondo de la tabla, mientras que la visita busca meterse en puestos de clasificación a octavos de final.
En Tucumán se viven días de transición. El ciclo de Hugo Colace al frente del primer equipo se cerró abruptamente tras la dura caída en Córdoba frente a Belgrano, resultado que significó la cuarta derrota en siete jornadas y profundizó el mal momento en la Zona A. De manera interina asumirá Ramiro González, pero la conducción definitiva quedará en manos de Julio César Falcioni, quien comenzará oficialmente su gestión en los próximos días. La expectativa es que el experimentado entrenador logre ordenar a un plantel golpeado en lo anímico y que necesita resultados con urgencia.
La Academia, por su parte, tampoco atraviesa una semana sencilla. El empate reciente frente a Independiente Rivadavia dejó secuelas importantes en el plantel conducido por Gustavo Costas. A las bajas de Matko Miljevic y Adrián “Maravilla” Martínez por lesión se sumó la preocupante noticia de Valentín Carboni, quien sufrió la segunda lesión ligamentaria de su carrera y estará fuera de las canchas durante varios meses. Este panorama obliga a rearmar el frente de ataque, justo cuando el equipo parecía haber encontrado fluidez en los últimos partidos.
El conjunto de Avellaneda acumula dos igualdades consecutivas que frenaron su impulso inicial, aunque una victoria en suelo tucumano podría depositarla entre los ocho mejores del grupo. Costas analiza variantes ofensivas, con la posibilidad de incluir a Vergara y Pizarro desde el inicio para suplir las ausencias.
El partido promete un clima intenso en el norte del país. Para el local, será el primer paso de una nueva etapa; para la visita, una prueba de carácter en medio de la adversidad. Los tres puntos en juego pueden marcar un antes y un después en el recorrido de ambos en este Apertura.
Atlético Tucumán vs. Racing: probables formaciones
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Placido, Gastón Suso, Gianluca Ferrari, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Kevin Ortíz, Martín Benítez; Nicolás Laméndola, Carlos Abeldaño. DT: Ramiro González.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Adrián Fernández, Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez; Santiago Solari, Damián Pizarro y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
Atlético Tucumán vs. Racing: otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Monumental José Fierro (Tucumán).
- Árbitro: Fernando Echenique.
- VAR: Sebastián Habib.
- TV: TNT Sports Premium.
