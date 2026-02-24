Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Belgrano vs. Atlético Tucumán
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Belgrano vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura 2026
Por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, Belgrano recibirá este martes desde las 21:30 a Atlético Tucumán en el Estadio Julio César Villagra. Esto representa una oportunidad inmejorable para el conjunto cordobés de consolidar su gran presente y pelear decididamente por la cima de la Zona B.
El equipo conducido por Ricardo Zielinski atraviesa un momento positivo. En sus últimas dos presentaciones fuera de casa obtuvo cuatro de los seis puntos en juego: primero venció 1-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza y luego igualó 1-1 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela.
Ese empate dejó una sensación ambigua, ya que el Pirata tenía el triunfo en el bolsillo y se le escapó en el minuto 96. Si logra imponerse en Alberdi, alcanzará las 15 unidades y quedará en lo más alto de la Zona B junto a Independiente Rivadavia, que cuenta con un partido pendiente.
La realidad del Decano es muy diferente: suma apenas cinco puntos y se ubica en el duodécimo puesto. Su única victoria en el año fue un contundente 4-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, pero desde entonces no logró sostener la regularidad. En su última presentación cayó frente a Instituto en Córdoba.
Formaciones de Belgrano vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura 2026
- Belgrano: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Ricardo Zielinski.
- Atlético Tucumán: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Hugo Colace.
Cómo ver en vivo Belgrano vs. Atlético Tucumán
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
