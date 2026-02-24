Belgrano se impuso 3-1 ante Atlético Tucumán y es líder invicto de la Zona B
El Pirata regresa al Julio César Villagra tras sumar cuatro puntos fuera de casa y buscará sostener su invicto frente a un Decano que arrastra más de un año sin triunfos como visitante.
Belgrano de Córdoba confirmó su gran presente en este arranque del 2026 y se impuso con autoridad por 3-0 ante Atlético Tucumán en un duelo correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura.
El Pirata abrió el marcador por intermedio de Emiliano Rigoni, quien rompió el cero y encaminó el triunfo. Más tarde, Nicolás Uvita Fernández amplió la diferencia con un golazo que desató el festejo en las tribunas . Ya en el tramo final, Julián Mavilla selló el 3-0 definitivo y le puso cifras de goleada a una noche redonda para el conjunto cordobés.
Con este resultado, Belgrano alcanzó las 15 unidades y quedó en lo más alto de la Zona B, manteniendo además el invicto en el certamen. En contrapartida, Atlético Tucumán se quedó con 5 puntos y continúa en la parte baja de la tabla.
Emiliano Rigoni abrió el marcador para el Pirata:
Tremendo golazo de Uvita Fernández para estirar la ventaja:
Julian Mavilla pone cifras de goleada:
Martín Benítez, desde los doce pasos, descontó para el Decano:
Belgrano vs. Atlético Tucumán: probables formaciones
- Belgrano: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Ricardo Zielinski.
- Atlético Tucumán: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Hugo Colace.
Belgrano vs. Atlético Tucumán: otros datos
- Hora: 21:30
- Estadio: Julio César Villagra
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Diego Ceballos
- TV: ESPN Premium
