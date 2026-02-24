MinutoUno

Belgrano se impuso 3-1 ante Atlético Tucumán y es líder invicto de la Zona B

El Pirata regresa al Julio César Villagra tras sumar cuatro puntos fuera de casa y buscará sostener su invicto frente a un Decano que arrastra más de un año sin triunfos como visitante.

Belgrano de Córdoba confirmó su gran presente en este arranque del 2026 y se impuso con autoridad por 3-0 ante Atlético Tucumán en un duelo correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura.

El Pirata abrió el marcador por intermedio de Emiliano Rigoni, quien rompió el cero y encaminó el triunfo. Más tarde, Nicolás Uvita Fernández amplió la diferencia con un golazo que desató el festejo en las tribunas . Ya en el tramo final, Julián Mavilla selló el 3-0 definitivo y le puso cifras de goleada a una noche redonda para el conjunto cordobés.

Con este resultado, Belgrano alcanzó las 15 unidades y quedó en lo más alto de la Zona B, manteniendo además el invicto en el certamen. En contrapartida, Atlético Tucumán se quedó con 5 puntos y continúa en la parte baja de la tabla.

Emiliano Rigoni abrió el marcador para el Pirata:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026465154016194784?s=20&partner=&hide_thread=false

Tremendo golazo de Uvita Fernández para estirar la ventaja:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026474390464995592?s=20&partner=&hide_thread=false

Julian Mavilla pone cifras de goleada:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026480284355469509?s=20&partner=&hide_thread=false

Martín Benítez, desde los doce pasos, descontó para el Decano:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026482487765950786?s=20&partner=&hide_thread=false

Belgrano vs. Atlético Tucumán: probables formaciones

  • Belgrano: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Ricardo Zielinski.
  • Atlético Tucumán: Aún el entrenador no anunció el probable once que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Hugo Colace.

Belgrano vs. Atlético Tucumán: otros datos

  • Hora: 21:30
  • Estadio: Julio César Villagra
  • Árbitro: Andrés Gariano
  • VAR: Diego Ceballos
  • TV: ESPN Premium
