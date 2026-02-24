Belgrano se impuso 3-1 ante Atlético Tucumán y es líder invicto de la Zona B

El Pirata abrió el marcador por intermedio de Emiliano Rigoni, quien rompió el cero y encaminó el triunfo. Más tarde, Nicolás Uvita Fernández amplió la diferencia con un golazo que desató el festejo en las tribunas . Ya en el tramo final, Julián Mavilla selló el 3-0 definitivo y le puso cifras de goleada a una noche redonda para el conjunto cordobés.