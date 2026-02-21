El DT de Atlético Tucumán habló del arbitraje de Fernando Espinoza: "Tragamos la bronca"
Hugo Colace evitó profundizar en la polémica tras la derrota ante Instituto, pero dejó un mensaje entre líneas sobre el arbitraje y la frustración de su equipo.
El entrenador del “Decano” eligió la cautela al ser consultado sobre la actuación del árbitro, evitando confrontar directamente a Fernando Espinoza, aunque sus palabras dejaron claro que el arbitraje tuvo incidencia en el desarrollo del encuentro. “No es conveniente para mí hablar de eso”, afirmó, marcando un límite sobre lo que considera prudente declarar ante los medios.
La caída en el Monumental de Alta Córdoba generó bronca en el plantel y declaraciones cargadas de intensidad, pero Colace optó por un enfoque distinto: reflexivo, medido y consciente del malestar general. “Fue un partido de ida y vuelta todo el tiempo. Creo que los detalles nos dejaron sin ningún punto en el final”, analizó, agregando: “No queda otra que trabajar. Lo lamentamos mucho hoy, pero comemos lo que tenemos que comer, tragamos la bronca y mañana nos despertamos para entrenar de nuevo”, sintetizando su postura ante el resultado.
Consultado sobre el arbitraje, su respuesta fue breve y calculada: “Lo del árbitro dejémoslo para el análisis de todos ustedes. No es conveniente para mí hablar de eso”. A pesar de no acusar directamente, la frase deja flotando la sensación de que el arbitraje influyó en el desenlace del partido.
Más allá de la polémica, el técnico destacó la capacidad de su equipo para recomponerse tras un primer tiempo intenso y cargado de tensión. “En el entretiempo logramos tranquilizarnos todos porque es difícil jugar de esa manera. Salimos al segundo tiempo y pudimos hacer el gol gracias a esa calma”, subrayó, valorando la resiliencia del plantel.
Aunque evitó hablar de los árbitros, Colace reconoció de manera sutil la incidencia del contexto: “Obviamente sabemos que tuvo que ver con el partido”. Sin palabras altisonantes ni acusaciones directas, el DT dejó en claro que la noche terminó con bronca contenida y sabor amargo para Atlético Tucumán en Alta Córdoba.
