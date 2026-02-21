El DT de Atlético Tucumán habló del arbitraje de Fernando Espinoza: "Tragamos la bronca"

La caída en el Monumental de Alta Córdoba generó bronca en el plantel y declaraciones cargadas de intensidad, pero Colace optó por un enfoque distinto: reflexivo, medido y consciente del malestar general. “Fue un partido de ida y vuelta todo el tiempo. Creo que los detalles nos dejaron sin ningún punto en el final”, analizó, agregando: “No queda otra que trabajar. Lo lamentamos mucho hoy, pero comemos lo que tenemos que comer, tragamos la bronca y mañana nos despertamos para entrenar de nuevo”, sintetizando su postura ante el resultado.