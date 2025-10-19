Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven a Buenos Aires antes de lo previsto: cuándo se larga
El clima agradable está próximo a interrumpirse con lluvias y hasta posibles tormentas en el AMBA, de acuerdo con los pronosticadores del clima.
La nueva semana arranca en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con muy buenas condiciones del clima y temperaturas en ascenso, pero un cambio en el pronóstico ya anticipa un regreso de las lluvias, antes de lo previsto y para cortar con el tiempo agradable, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El Día de la Madre transcurrió acorde a lo que fue el fin de semana en el AMBA: cielo parcialmente nublado y amplitud térmica, con una madrugada y mañana fresca y un mediodía y tarde cálida, producto de las temperaturas de entre 9 y 22 grados.
El lunes, para iniciar la semana laboral, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, junto a marcas térmicas estimadas en 13 grados para la mínima y 25 para la máxima.
Del mismo modo, el martes tendría cielo mayormente nublado en la mañana y luego parcialmente nublado; acompañado de temperaturas en ascenso, con una mínima de 14 y una máxima de 27.
Cuándo vuelven las lluvia al AMBA
Por un lado, el SMN tiene al miércoles como el día clave para el regreso de las lluvias en el AMBA. Esa jornada sería calurosa, con temperaturas de entre 16 y 28 grados, con cielo mayormente nublado y probabilidades de chaparrones en la tarde y noche,
El sitio especializado Meteored también tiene pronósticos de lluvia débil para el miércoles, aunque sin detallar en qué horario se largaría.
Ambos pronosticadores prevén un jueves con tiempo estable: cielo entre parcialmente y mayormente nublado, con una mínima de 17 grados y una máxima de 29, en la que sería la jornada más calurosa de la semana.
El SMN vuelve a presentar chances de lluvias para el viernes, con probabilidad de chaparrones durante toda la jornada, junto con descenso térmico, con 15 grados de mínima y 21de máxima.
En este caso, el portal Meteored también tiene probabilidad de 90% de precipitaciones para el viernes, con "lluvia débil" durante todo el día, y no descarta episodios de tormentas.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario