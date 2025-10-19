Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven a Buenos Aires antes de lo previsto: cuándo se larga

Cuándo vuelven las lluvia al AMBA

Por un lado, el SMN tiene al miércoles como el día clave para el regreso de las lluvias en el AMBA. Esa jornada sería calurosa, con temperaturas de entre 16 y 28 grados, con cielo mayormente nublado y probabilidades de chaparrones en la tarde y noche,

El sitio especializado Meteored también tiene pronósticos de lluvia débil para el miércoles, aunque sin detallar en qué horario se largaría.

Ambos pronosticadores prevén un jueves con tiempo estable: cielo entre parcialmente y mayormente nublado, con una mínima de 17 grados y una máxima de 29, en la que sería la jornada más calurosa de la semana.

meteored (18) Pronóstico de Meteored para AMBA, con probabilidades de lluvias y tormentas.

El SMN vuelve a presentar chances de lluvias para el viernes, con probabilidad de chaparrones durante toda la jornada, junto con descenso térmico, con 15 grados de mínima y 21de máxima.

En este caso, el portal Meteored también tiene probabilidad de 90% de precipitaciones para el viernes, con "lluvia débil" durante todo el día, y no descarta episodios de tormentas.