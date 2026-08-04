Atlético Tucumán vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Decano" viene de empatar ante Huracán y recibe a Sarmiento con el objetivo de sumar su primera victoria en condición de local. Los detalles en la nota.
Atlético Tucumán y Sarmiento se miden este sábado desde las 14:45, en el estadio Monumental José Fierro, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá como protagonistas a dos equipos que buscarán sumar tres puntos importantes para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs.
El conjunto tucumano comenzó el torneo con un empate sin goles frente a Independiente Rivadavia, luego consiguió un valioso triunfo como visitante ante Central Córdoba y, en la fecha pasada, igualó 0-0 con Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó.
De esta manera, el "Decano" comandado por Julio César Falcioni intentará aprovechar la localía para conseguir su primera victoria como local en el campeonato.
Por su parte, Sarmiento llega con el ánimo en alza luego de imponerse por 1-0 a la "Lepra" mendocina en la fecha pasada, resultado que le permitió cortar una racha sin triunfos y ganar confianza de cara a la continuidad del certamen.
Con realidades similares y la necesidad de seguir sumando, ambos equipos afrontarán un compromiso clave tanto para la Zona B como para la tabla anual. Atlético Tucumán y Sarmiento pelean en la parte baja de la tabla anual y necesitan un triunfo que les permita tomar aire en la lucha por la permanencia.
Formaciones de Atlético Tucumán vs. Sarmiento por el Torneo Clausura - Zona B
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.
- Sarmiento: Ivan Arboleda; Thiago Santamaria, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suarez, Gabriel Díaz; Santiago Salle, Manuel Garcia, Cristian Zabala; Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Horario y televisación
- Hora: 14:45.
- Estadio: Monumental José Fierro.
- Árbitro: A confirmar
- VAR: A confirmar.
- TV: ESPN Premium.
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