Atlético Tucumán vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Con realidades similares y la necesidad de seguir sumando, ambos equipos afrontarán un compromiso clave tanto para la Zona B como para la tabla anual. Atlético Tucumán y Sarmiento pelean en la parte baja de la tabla anual y necesitan un triunfo que les permita tomar aire en la lucha por la permanencia.

Formaciones de Atlético Tucumán vs. Sarmiento por el Torneo Clausura - Zona B

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. Sarmiento: Ivan Arboleda; Thiago Santamaria, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suarez, Gabriel Díaz; Santiago Salle, Manuel Garcia, Cristian Zabala; Pablo Magnin y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Horario y televisación