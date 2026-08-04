Investigan en Chile un posible vínculo de Carlos Palacios con una causa por narcotráfico

Carlos Palacios cuestionado

El complicado presente de Carlos Palacios en Boca

La noticia llega en un momento difícil para el atacante chileno, que continúa sin poder sumar continuidad por problemas físicos. En las últimas semanas volvió a resentirse del aductor, la misma lesión que lo dejó afuera de la serie de Copa Sudamericana frente a O'Higgins.

Pese a ese escenario, la intención del futbolista es continuar en Boca. Su objetivo inmediato pasa por recuperarse definitivamente desde lo físico para volver a entrenarse con normalidad y pelear por un lugar en el equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Mientras intenta dejar atrás las lesiones, ahora también deberá convivir con una investigación judicial en Chile que, por el momento, lo menciona únicamente por la relación de algunos bienes con la causa, aunque las autoridades no descartan profundizar las averiguaciones en caso de que aparezcan nuevos elementos.