Investigan en Chile un posible vínculo de Carlos Palacios con una causa por narcotráfico
El suegro del delantero de Boca fue detenido como uno de los presuntos líderes de una organización narco. La Justicia chilena analiza el uso de un vehículo y un inmueble vinculados al futbolista.
Carlos Palacios volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez por un motivo completamente ajeno al fútbol. El delantero de Boca es investigado por la Justicia chilena en el marco de una causa por narcotráfico, luego de que fuera detenido su suegro, Sebastián Guerra Soto, señalado como uno de los presuntos líderes de la banda conocida como "Los Pájaros".
El operativo fue llevado adelante por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Metropolitana Sur, que lograron desbaratar la organización tras una serie de allanamientos en los que secuestraron más de una tonelada de drogas, armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo. Según informaron las autoridades, el valor de lo incautado supera los 18 mil millones de pesos chilenos.
La situación tomó mayor repercusión cuando trascendió que Guerra Soto fue detenido mientras circulaba en un Mercedes Benz que figura a nombre de Palacios. De acuerdo con la investigación, ese vehículo habría sido utilizado para trasladar estupefacientes hacia distintos puntos de la zona sur de Santiago.
Además, durante uno de los procedimientos se allanó una vivienda alquilada por la hija del detenido, inmueble que, según los antecedentes recopilados por la Fiscalía, sería financiado por el futbolista de Boca. En ese domicilio también se encontraron drogas y armas, motivo por el cual la Justicia mantiene abiertas todas las líneas investigativas.
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, explicó que no descartan ninguna hipótesis y dejó abierta la posibilidad de ampliar la investigación. "Nosotros nunca descartamos nada en ninguna investigación porque no sabemos qué antecedentes pueden aparecer en el futuro", sostuvo. De todas maneras, aclaró que hasta el momento Carlos Palacios no figura como imputado en la causa y que no existen cargos formales en su contra.
El complicado presente de Carlos Palacios en Boca
La noticia llega en un momento difícil para el atacante chileno, que continúa sin poder sumar continuidad por problemas físicos. En las últimas semanas volvió a resentirse del aductor, la misma lesión que lo dejó afuera de la serie de Copa Sudamericana frente a O'Higgins.
Pese a ese escenario, la intención del futbolista es continuar en Boca. Su objetivo inmediato pasa por recuperarse definitivamente desde lo físico para volver a entrenarse con normalidad y pelear por un lugar en el equipo de Rodolfo Arruabarrena.
Mientras intenta dejar atrás las lesiones, ahora también deberá convivir con una investigación judicial en Chile que, por el momento, lo menciona únicamente por la relación de algunos bienes con la causa, aunque las autoridades no descartan profundizar las averiguaciones en caso de que aparezcan nuevos elementos.
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