El jugador de Atlético Tucumán que propuso al Loco Díaz para ser 9 de Boca: "Acá hay uno"

Sin embargo, esas posibilidades nunca llegaron a transformarse en una negociación concreta que terminara con su llegada al club. Tesuri, consciente de que actualmente Díaz no parece estar entre las prioridades, insistió con su pedido y pidió que el club vuelva a observar el talento que aparece fuera de los grandes centros futbolísticos.

“Siempre se habla, pero es nuestro. No se lo lleven ahora, pero miren un poquito para el Interior que este 9 es muy grande”, afirmó durante una entrevista con ESPN. Tesuri también hizo referencia a esa conquista y volvió a remarcar el sacrificio que caracteriza al delantero. “Increíble, aparte las lucha todas, va a todas. La verdad que es un orgullo tener de compañero y nunca te va a dejar morir”, expresó.

"ESTABAN HABLANDO DE LOS 9 QUE QUERÍA BOCA, ACÁ HAY UNO (LOCO DÍAZ). MIREN UN POQUITO PARA EL INTERIOR"



RENZO TESURI LUEGO DEL DOBLETE DEL LOCO DÍAZ VS. CENTRAL CÓRDOBA. TOP. pic.twitter.com/xDZBqoLMGK — SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2026

Más allá de su presente en Tucumán, Díaz tiene una historia particular con el club de la Ribera. El delantero supo ganarse el reconocimiento de los hinchas xeneizes durante su etapa en Lanús, especialmente por el gol que le convirtió a River y que tuvo consecuencias decisivas en la historia del Millonario. Aquel tanto terminó condenando al conjunto de Núñez a disputar la Promoción, uno de los episodios más recordados del fútbol argentino.