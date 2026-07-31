El jugador de Atlético Tucumán que propuso al Loco Díaz para ser 9 de Boca: "Acá hay uno"
El delantero convirtió los dos goles del triunfo de Atlético Tucumán ante Central Córdoba y su compañero aprovechó la actuación para enviarle un mensaje directo a Juan Román Riquelme.
Leandro Díaz volvió a demostrar que su vigencia dentro del área sigue intacta. El experimentado delantero fue la gran figura de Atlético Tucumán en la victoria por 2-0 frente a Central Córdoba, en el estadio Único Madre de Ciudades, donde marcó los dos goles del encuentro. Su actuación no solo le permitió al Decano quedarse con tres puntos importantes, sino que también provocó una particular reacción en su compañero Renzo Tesuri.
Mientras Boca atraviesa dificultades para encontrar contundencia en ataque, la actuación del Loco Díaz generó inevitablemente comparaciones. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena apenas convirtió un gol en sus últimos tres partidos y necesitó llegar hasta la definición por penales para superar a O'Higgins y avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.
En ese contexto, Tesuri puso sobre la mesa una alternativa que conoce de cerca y que actualmente disfruta Atlético Tucumán. Después del triunfo, el mediocampista no escatimó elogios para su compañero y dejó una frase que rápidamente llamó la atención. “El Loco es hermoso. Estaban hablando de los 9 que quería Boca, acá hay uno”, manifestó.
Loco Díaz volvió a ser decisivo y Tesuri lo postuló para Boca: “Acá hay uno”
La referencia fue directa a la búsqueda del Xeneize de un delantero de área y, naturalmente, también apuntó hacia Riquelme, presidente de la institución y una de las figuras que participa de las decisiones deportivas del club. La posibilidad de que Díaz pueda ser relacionado nuevamente con el Xeneize no es completamente nueva. A lo largo de los últimos mercados de pases, el nombre del atacante tucumano apareció en algunas versiones que lo vinculaban con el conjunto de la Ribera.
Sin embargo, esas posibilidades nunca llegaron a transformarse en una negociación concreta que terminara con su llegada al club. Tesuri, consciente de que actualmente Díaz no parece estar entre las prioridades, insistió con su pedido y pidió que el club vuelva a observar el talento que aparece fuera de los grandes centros futbolísticos.
“Siempre se habla, pero es nuestro. No se lo lleven ahora, pero miren un poquito para el Interior que este 9 es muy grande”, afirmó durante una entrevista con ESPN. Tesuri también hizo referencia a esa conquista y volvió a remarcar el sacrificio que caracteriza al delantero. “Increíble, aparte las lucha todas, va a todas. La verdad que es un orgullo tener de compañero y nunca te va a dejar morir”, expresó.
Más allá de su presente en Tucumán, Díaz tiene una historia particular con el club de la Ribera. El delantero supo ganarse el reconocimiento de los hinchas xeneizes durante su etapa en Lanús, especialmente por el gol que le convirtió a River y que tuvo consecuencias decisivas en la historia del Millonario. Aquel tanto terminó condenando al conjunto de Núñez a disputar la Promoción, uno de los episodios más recordados del fútbol argentino.
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