Atlético Tucumán vs. Talleres por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Decano" recibe al conjunto de Carlos Tevez que llega en crisis por la falta de resultados y con el peligro del descanso.
Atlético Tucumán recibe este sábado a Talleres, en uno de los partidos destacados de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega el sábado desde las 20 horas en el estadio Monumental José Fierro, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de TNT Sports.
Atlético Tucumán logró un agónico empate 2-2 ante Sarmiento en Junín, con goles de Mateo Coronel y Carlos Auzqui en los últimos minutos. Esta reacción a tiempo le permitió al equipo de Lucas Pusineri finalizar la fecha en zona de playoff, donde intentará consolidarse.
Sin embargo, el "Decano" no puede descuidarse, ya que acumula una racha de cuatro encuentros sin victorias y los últimos puestos de la tabla anual le pisan los talones.
Por su parte, el presente de Talleres de Córdoba es muy complejo, luchando por no descender. En su último partido, el equipo fue abucheado por su propia hinchada tras un empate sin goles ante San Martín de San Juan. En sus últimas seis presentaciones, la "T" solo consiguió una victoria y no anotó en tres de esos partidos, lo que evidencia sus problemas ofensivos.
Ante esta situación, su entrenador, Carlos Tévez, expresó su frustración: "Desde que llegué estoy buscando un nueve. Le estoy encima al presidente". El equipo cordobés se encuentra en una situación delicada y necesita revertir su racha para escapar de la zona de descenso.
Formaciones de Atlético Tucumán vs Talleres por el Torneo Clausura
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Lautaro Godoy, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Bajamich, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth, Miguel Navarro; Rubén Botta, Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Luis Sequeira; Rick, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.
Datos de Atlético Tucumán vs Talleres
- Hora: 20.00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Salomé Di Iorio
- Estadio: José Fierro
