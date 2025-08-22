Atlético Tucumán vs. Talleres por el Torneo Clausura: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Ante esta situación, su entrenador, Carlos Tévez, expresó su frustración: "Desde que llegué estoy buscando un nueve. Le estoy encima al presidente". El equipo cordobés se encuentra en una situación delicada y necesita revertir su racha para escapar de la zona de descenso.

Formaciones de Atlético Tucumán vs Talleres por el Torneo Clausura

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Lautaro Godoy, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Bajamich, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth, Miguel Navarro; Rubén Botta, Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Luis Sequeira; Rick, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.

Datos de Atlético Tucumán vs Talleres