Newell's le ganó en un partidazo a Atlético Tucumán y avanzó en la Copa Argentina 2025
La "Lepra" se impuso 3-2 ante el "Decano", en un cruce directo que puede abrirle el camino hacia la clasificación a la Copa Libertadores.
Este miércoles, Newell's venció 3-2 a Atlético Tucumán en uno de los duelos más atractivos de los octavos de final de la Copa Argentina 2025.
En el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, ante un gran marco de público y la clasificación a cuartos de final en juego, Luciano Lollo abrió el marcador para el junto rosarino, pero Miguel Brizuela y Mateo Coronel lo dieron vuelta para el "Decano" en media hora de juego, para que antes del cierre de la primera mitad, Gonzalo Maroni ponga el 2-2 parcial.
En el segundo tiempo, el delantero Carlos González le dio la victoria a la "Lepra", para meterse en cuartos de final donde se enfrentará a Belgrano, que ya esperaba en la siguiente ronda.
El Decano, bajo la dirección de Lucas Pusineri, comenzó el semestre con una victoria ante San Martín de San Juan y un empate contra Central Córdoba, sumando además una resonante eliminación de Boca en esta misma competencia. Sin embargo, luego sufrió un traspié ante Riestra y apenas sumó un punto contra Rosario Central, aunque se mantiene en zona de clasificación en la Liga Profesional.
En la vereda opuesta, la Lepra llegaba con un fixture cargado y compromisos decisivos. Tras el viaje a Salta, el equipo de Cristian Fabbiani deberá visitar a Defensa y Justicia y luego afrontar el clásico rosarino frente a Central. En su último partido, igualó 1-1 con Central Córdoba en el Marcelo Bielsa, un duelo en el que jugó más de una hora con un hombre menos y estuvo cerca de la victoria antes de que el rival lo empatara sobre el final.
Atlético Tucumán vs. Newell's: formaciones
- Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Gianluca Ferrari, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Mateo Coronel, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
- Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Ever Banega, Luca Regiardo; Gonzalo Maroni, Carlos González, Luciano Herrera. DT: Cristian Fabbiani.
Atlético Tucumán vs. Newell's: otros datos
- Hora: 19:30.
- Estadio: Padre Martearena, Salta.
- Árbitro: Ariel Penel.
- TV: TyC Sports.
