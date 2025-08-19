Con dos goles sobre la hora, Atlético Tucumán se lo empató a Sarmiento de Junín en un partidazo

Por su parte, Atlético Tucumán atraviesa un momento de incertidumbre. El equipo de Lucas Pusineri fue eliminado de la Copa Argentina tras caer por 3-2 frente a Newell’s en un partido disputado en Salta, lo que dejó secuelas en lo anímico. En el Clausura, el Decano tuvo un inicio irregular: triunfo ante San Martín de San Juan, empate con Central Córdoba, derrota frente a Riestra y otro empate con Rosario Central.