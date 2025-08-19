Con dos goles sobre la hora, Atlético Tucumán se lo empató a Sarmiento de Junín en un partidazo
El "Verde" lo ganaba 2-0, pero el "Decano" descontó a 3 minutos del final y lo igualó en el tercer minuto de tiempo adicionado.
Sarmiento de Junín y Atlético Tucumán igualaron 2-2 en un partidazo, en un cruce clave por la quinta jornada del Torneo Clausura 2025.
En el estadio Eva Perón, en un encuentro donde ambos necesitan puntos para escapar de la pelea en la zona baja y empezar a estabilizar su presente futbolístico; Ardazi lo ganaba 2-0 con en el final de la primera mitad. Pero Coronel descontó a tres del final, y Auzqui puso el 2-2 definitivo en el minuto 93.
El conjunto dirigido por Facundo Sava llegaba con la motivación de haber cortado una mala racha al vencer como visitante a San Martín de San Juan por 1-0 en la fecha pasada. Por eso, la meta inmediata era sostener esa levantada y conseguir dos victorias seguidas, algo que no logra desde mediados de 2024.
Además, el "Verde" carga con una deuda pendiente de más de seis meses sin poder ganar en su propio estadio, una estadística que presiona a jugadores y cuerpo técnico, con la permanencia como el gran objetivo.
Por su parte, Atlético Tucumán atraviesa un momento de incertidumbre. El equipo de Lucas Pusineri fue eliminado de la Copa Argentina tras caer por 3-2 frente a Newell’s en un partido disputado en Salta, lo que dejó secuelas en lo anímico. En el Clausura, el Decano tuvo un inicio irregular: triunfo ante San Martín de San Juan, empate con Central Córdoba, derrota frente a Riestra y otro empate con Rosario Central.
Sarmiento vs. Atlético Tucumán: formaciones
- Sarmiento: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Facundo Sava.
- Atlético Tucumán: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Lucas Pusineri.
Sarmiento vs. Atlético Tucumán: otros datos
- Hora: 19:00.
- Estadio: Eva Perón, Junín.
- Árbitro: Jorge Baliño.
- VAR: Hernán Mastrángelo.
- TV: ESPN Premium.
