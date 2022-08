Espinoza y la polémica en Boca-Atlético Tucumán: "Estoy convencido de que no hubo penal"

"Estoy convencido que no fue penal, porque el VAR me avisa si es algo grave y yo hablé con ellos y no lo hicieron", apuntó Espinoza en TyCSports. A cargo del VAR en este partido estuvo el polémico y cuestionado Jorge Baliño. Y además agregó: "Si me tengo que guiar por la foto que me mostraron de esa jugada es penal, roja y va preso Zambrano, pero no había movimiento como para juzgarlo".