Fútbol libre por celular: cómo ver en Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas por la Copa Argentina
Atlético Tucumán y Sportivo Barracas se enfrentarán este miércoles desde las 19:00 en el estadio Ciudad de Caseros por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El equipo dirigido por Julio Falcioni intentará aprovechar el envión tras su primer triunfo y avanzar de ronda.
El Decano llega con mayor confianza luego de lograr una importante victoria frente a Gimnasia por el Torneo Apertura. El gol de Clever Ferreira le permitió al conjunto tucumano sumar su primer triunfo desde la llegada de Julio Falcioni, resultado que trajo alivio tras un inicio irregular. Atlético Tucumán buscará hacer pesar la diferencia de categoría frente a un rival que milita en la Primera C, con el objetivo de avanzar a los 16avos de final del certamen federal.
Sportivo Barracas comenzó una nueva temporada en la Primera C con el objetivo de pelear por el ascenso. Los Arrabaleros se ubican segundos en el Grupo B con 6 puntos, producto de dos victorias y una derrota, a 2 unidades del líder General Lamadrid, que tiene un partido más. El conjunto porteño intentará aprovechar la oportunidad de enfrentar a un equipo de Primera División para ganar visibilidad y buscar una clasificación histórica en la Copa Argentina.
El ganador del cruce avanzará a los 16avos de final, instancia en la que ya espera Talleres de Córdoba, que venció 2-0 a Argentino de Merlo en Rosario.
Probables formaciones del encuentro entre Atlético Tucumán y Sportivo Barracas
- Atlético Tucumán: Tomás Durso; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Gastón Suso, Luciano Vallejo; Gabriel Compagnucci, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Alexis Segovia; Ramiro Ruiz Rodríguez y Carlos Abeldaño. DT: Julio César Falcioni.
- Sportivo Barracas: Aún el entrenador no anunció la probable formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Claudio Vidal.
Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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