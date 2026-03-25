Fútbol libre por celular: cómo ver en Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas

Sportivo Barracas comenzó una nueva temporada en la Primera C con el objetivo de pelear por el ascenso. Los Arrabaleros se ubican segundos en el Grupo B con 6 puntos, producto de dos victorias y una derrota, a 2 unidades del líder General Lamadrid, que tiene un partido más. El conjunto porteño intentará aprovechar la oportunidad de enfrentar a un equipo de Primera División para ganar visibilidad y buscar una clasificación histórica en la Copa Argentina.