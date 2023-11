Augusto Batalla le abrió la puerta a una salida de San Lorenzo: ¿vuelve a River?

"¿Y si este fue el último concierto? Bueno… festejemos", puso Batalla en el comunicado publicado en Instagram, con muchas fotos que graficaron la temporada 2023 en el arco de San Lorenzo y en un pequeño homenaje al Indio Solari.

GRACIAS. Eternamente GRACIAS. Se termina un hermoso año y es hora de hacer un balance. Llegue al club con muchísima ilusión por allá en 2021 en un momento muy duro de esta hermosa institución con el objetivo de sacarlo adelante y vaya si lo hicimos, después de mucho esfuerzo me gané mi lugar y el cariño de toda esta cuervada increíble que nunca nos dejó de apoyar. Agradecerles a todos los colaboradores, todos los trabajadores del club, a Juan Carlos Docabo, al CT y a Rubén Dario Insua por haber confiado en mi y por sobre todas las cosas a mis compañeros que fueron unos verdaderos leones, trabajando y esforzándose todos los días al máximo para poner a San Lorenzo donde realmente tiene que estar compitiendo en lo más alto y jugando a nivel internacional, soñábamos con levantar una copa, por ahí puede ser la única espina que nos queda en este hermoso recorrido. Me dieron cariño, confianza y respeto, siempre lo devolví con profesionalismo, trabajo, humildad y lealtad. Conformamos un grupo de trabajo increíble lleno de personas hermosas, lleno de valores y sin lugar a dudas eso fue lo que nos llevó a este hermoso presente. Por eso y por mucho más, GRACIAS fue un placer haber sido el capitán de este equipo, el capitán de este grupo que le devolvió la alegría y la ilusión a la gente después de muchos años. Lleve estos colores con honor, con alegría, y con mucho orgullo. Un párrafo aparte a todos ustedes, cuervos queridos, por el cariño que me dieron estos 2 años y medio, fui muy feliz pero muy feliz, mis hijos nacieron estando en este hermoso club y eso es algo que nunca lo voy a olvidar, nunca voy a olvidar todos los hermosos momentos que vivimos juntos, victorias y derrotas pero siempre con el Bidegain a más no poder, alentando hasta el final. Por siempre en mi corazón San Lorenzo querido Y si este fue el último concierto ??? Bueno… festejemos